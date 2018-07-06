民營中型液體運載火箭預計2020年首飛

民營企業進軍商業航天市場的腳步正在加快。

據新華社消息，北京藍箭空間科技有限公司(藍箭航天)5日晚宣布，其自主研發的中型液氧甲烷運載火箭朱雀二號已完成全系統設計工作，計劃於2019年完成全部地面試驗，2020年首飛。

藍箭航天CEO張昌武表示，朱雀二號液體運載火箭將是國内民營商業火箭領域第一款中型火箭，已於今年6月完成詳細設計，與之配套的百噸級液氧甲烷發動機100%完成詳細設計出圖，推力室、渦輪泵、閥門等核心零組件已全面鋪開生産。

藍箭航天CTO康永來表示，當前現役主流中型運載火箭普遍面臨價格昂貴、發射準備時間長、産能不足等局限。為此，朱雀二號通過優化系統架構、創新材料體系、創新製造工藝，在環保、經濟、快速響應等方面取得了明顯提升。

據悉，目前國際知名的火箭公司如spacex等都在推進液氧甲烷火箭發射計劃。中國航天基金會理事長吳志堅認為，朱雀二號的發布，表明民營企業在航天發動機、火箭等方面具備了完整的、成體系的研製生産能力。民營火箭公司作為新興航天參與力量，降低了火箭發射門檻和成本，有助於推動航天産業的商業化進程。

中國商業航天起步雖較晚，但勢頭強勁。粗略統計，目前中國已有超過60家民營企業涉足商業航天。

來源： 新華網

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