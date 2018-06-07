慧洋-KY前5月每股稅前盈餘0.81元 對下半年仍看多

慧洋 - KY(2637)今 (7) 日公告 5 月合併營收 10.98 億元，單月稅前盈餘 1.24 億元，每股稅前盈餘為 0.2 元。累計今年前 5 月營收為 50.68 億元，稅前盈餘 4.97 億元，每股稅前盈餘為 0.81 元。慧洋 - KY 表示，5 月無新船交付，不過有 6 艘船舶換約，租金持續穩步調漲約 28%，激勵 5 月營收成長表現，5 月自結營業利益為 2.92 億元，以功能性貨幣計算，營業利益率達 26.65%，為自 2012 年以來新高。



針對波羅的海乾貨船綜合指數 (BDI)5 月中下旬動盪走跌，5 月 31 日收跌至 1090 點，慧洋 - KY 指出，此波下跌原因主要受到 CAPESIZE 市場行情走跌導致，其來自於大西洋市場載貨量減少造成運力累積，使得運費行情遭受壓力而降低。然而，國際市場視此為短期季節性調整，對下半年仍然看多。



慧洋 - KY 表示，競爭優勢在於規模龐大、輕齡化的船隊，且有超過九成營收來自於長期租約，可帶來穩定的獲利。今年仍會持續擴展環保新船，預計下半年將有 3 艘新船交付營運，截至 2018 年 5 月底前，慧洋 - KY 長期出租船舶有 109 艘、自營 14 艘及其他為 5 艘。

