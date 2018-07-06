【華冠投顧】台股如期「先蹲」 何時出現「後跳」? 強勢股候選人是誰?

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、3090 日電貿、6207 雷科

＜大盤分析＞

昨夜美國、歐盟貿易戰出現緩和契機，歐美股市反彈，但今天美國將正式對 340 億美元的陸製品開徵 25% 關稅，美中貿易大戰在即導致陸股持續大跌破底，台股亦受波及，大盤及 OTC 指數再創波段新低，不過殺低過程見到不少跌勢末段之跡象，加上陸股接近午盤時拉出破底翻走法，台股收長下影線，終場大盤收斂跌幅 - 3 點，OTC 指數由黑翻紅 + 0.3%。

昨日與今日，台股都有一些跌勢末段的現象，首先是強勢族群如 MOSFET、生技、被動元件出現補跌，但資金並未撤出，轉進基期低的太陽能、矽晶圓族群... 等；其次是被外資提款最兇的權值股台積電以及原本最弱勢的台灣五十指數反而已不跟隨大盤破底；最後則是今日現貨殺盤出量，但期貨逆價差卻逐步收斂。終場，台股Ｋ棒帶量拉出長下影線，日 KD 及 RSI 指標同步見到底背離徵兆，台股如期「先蹲」，但下影線不能充分代表「後跳」成立，等下週一來確認。

要確認反彈波啟動，最好等今天大盤的帶量 K 棒完全被多頭踩在腳底下，也就是下週一大盤必須收過今天高點，假使還想更穩健一點，就等大盤正式站上十日線，因為這波正式起跌以來始終被十日線壓著打，站上十日線便意味著盤勢慣性改變。

＜操作策略＞

操作策略不變，短線仍靜待國際變數塵埃落定，強勢股嚴守移動停利紀律，在未見上述多頭正式反擊訊號前，暫勿增持多方部位。

＜強勢族群及個股＞

多頭主流「被動元件」族群，連兩日遇到亂流，學員持股《3026 禾伸堂》於高檔減碼後，今日剩餘部位觸移動停利點，全數獲利下車，但整體「被動元件」族群多頭結構並沒有破壞，其中最強的是守穩頸線的，包括《3026 禾伸堂》、《6173 信昌電》、《6207 雷科》、《6204 艾華》... 等；守穩月線的則包括《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3090 日電貿》、《2375 智寶》、《3537 堡達》... 等；維持區間震盪的有《5317 凱美》、《8042 金山電》、《2472 立隆電》、《6175 立敦》... 等，待大盤確認止穩、多頭正式反擊，從中很容易再度產生輪動的標的。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。