易居啓動赴港上市路演 阿里巴巴等成為基石投資者

7月6日，房地産交易服務商龍頭——易居企業集團確定四大基石投資者，其赴港上市路演也已正式啓動。

上證報記者獲悉，本次，阿里巴巴集團、華僑城、恒基集團李家傑、新加坡城市發展集團(CDL)四方成為易居企業集團的基石投資者。

易居企業集團於今年4月26日向港交所遞交IPO招股書，併於近期通過港交所上市聆訊。招股書顯示，截至目前，易居董事長、總裁周忻擁有易居企業集團25.622%股份，為單一最大股東和控股股東，其餘股份由26家中國百強房企和多家機構持有，恒大、碧桂園和萬科三家房企巨頭分别持股15%。

易居企業集團最核心的業務為一手房代理服務，其是國内最大的一手房代理服務提供商，易居企業集團同時擁有房地産大數據及咨詢服務、二手房經紀平台服務等兩大業務體系。

財務數據顯示，易居企業集團2015年至2017年的收入分别為27.16億元、39.96億元、46.33億元，年復合增長率30.6%;利潤由2015年的1.77億元增至2017年的7.65億元，年復合增長107.8%。

招股書披露，本次易居企業集團上市所募集資金，將主要用於大數據、一手房代理和二手房三大業務的進一步發展。易居企業集團表示，將進一步擴充及升級房地産大數據系統，併拓展咨詢服務範圍，包括租賃辦公樓、購置軟硬件、招聘及購買第三方數據等。

總的來看，易居企業集團未來將進一步鞏固在一手房地産代理市場的領先地位，進一步拓展房友網絡及房友經紀平台的收入來源，加強在房地産行業的影響力。具體來看，易居企業集團將進入50多個三四線城市，進一步擴張一手房代理業務的覆蓋面，併有意在39個一、二線城市新成立170多個二手房交易服務中心，擴張二手房經紀平台的服務範圍。

來源：上證報APP·中國證券網

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