麥格里：6月中國經濟活動料全面放緩

麥格里報告指出，過去三周分別與亞洲和美國的投資者會面，發現愈接近中國，對其看法更為負面。而首三個關注事件，分別是中美貿易戰、人民幣和去槓桿。該行預期不明朗環境仍然視乎事情的發展；人民幣或會再弱，但現況反應有點過度。

對中國經濟增長前景，該行保持審慎。今年以來出口和地產投資保持平穩，但基建固定投資增速降至只有5%，去年同期為15%；現階段的信貸下行周期或只走了一半，2018年下半年和2019年對增長有更大壓抑。

政策前景方面，預期2018年下半年再有兩次降準，中國人民銀行在政策上不會再走遠，除非中央領導改變其去槓桿的念頭。而政治局季度會議將於7月舉行，並會討論經濟議題。由於2018年第二季經濟增長可望保持6.7%平穩增長，相信領導人會維持現狀。

流動性前景方面，於實體經濟層面仍較緊張。6月份新增人民幣貸款或會強勁，預期達1.8萬億元人民幣，然而仍未能抵銷表外貸款急速下跌的影響，實體經濟流動性仍然緊張，企業資金短缺壓力在上升。該行擔心流動性收緊和信貨風險的互雙影響，會造成惡性循環。中美經濟正處分歧，美聯儲局加息周期，亦收窄了中國寛鬆的空間。

貨幣前景，預期於2018年下半年仍然疲弱，於2018年第4季人民幣兌美元跌至6.9水平，但現況市場呈現過度恐慌。

6月份中國經濟料會全面放緩。6月製造業採購經理指數PMI下滑，其中新增訂單指數更跌至榮枯線50以下，為2016年10以來首次(除1、2月)。預期工業生產、投資、貿易增長均有所放緩。生產物價指數PPI或上升至4.6%，並將成為今年的頂峰；2018年第二季度面對強勁進口，經常帳會維持負數；但不用擔心，期內的外匯儲備仍保持穩定。

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