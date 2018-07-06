海口開展房地產市場巡查 13人5年内不得在瓊買房

從海口市住建局獲悉，為遏製投機性購房，打擊惡意炒作、隨意漲價等擾亂市場秩序的行為，海口市近日開展了房地產市場專項巡查，發現一係列房地產違法違規問題。其中，13人被限製5年内不得在海南購房，1人被限製5年内不得在海南開展中介服務業務。

據悉，近期海口市政府組織住建、工商、物價部門聯合開展拉網式排查工作，重點打擊包括投機炒房、房地產“黑中介”、違法違規房地產開發企業和虛假房地產廣告等四個方面。經查明，郎某某和王某使用購買的僞造證明文件辦理房屋過戶手續，騙取購房資格。海口市住建局決定撤銷騙購人郎某某購房合同網簽備案，限製5年内不得在海南省購房;對中介公司員工王某限製5年内不得在海南省開展中介服務業務。

住建部門還查出12名購房人存在僞造海口市房屋交易與產權狀況確認書騙取購房資格的行為。海口市住建局決定撤銷騙購人購房合同網簽備案，限製5年内不得在海南購房，同時嚴查涉事中介機構及人員。

文章來源：新華社

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