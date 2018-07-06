沁型古秘境，漫遊韓國江華島

距首爾約 1 個多小時車程的江華島，因地理位置險要，自古成為咽喉之道，濃縮不少韓國歷代史詩故事，也是昔日高麗朝鮮王朝臨時首都的避難所，因此從南到北皆有不少防禦設施的建築，最為知名的除了史前時代支石墓，還有散遍各地，在田野中被群山環抱的 12 個鎮堡、54 個墩台之海洋關防遺址。

江華戰跡地淨化紀念碑豎立在龍頭墩臺上。

感懷古裝劇裡的朝鮮遺址

燕尾亭因所在的臨津江和江華海峽匯流形狀如燕子尾巴而得名。

踏著島上泥土草地的芳芬，按圖索驥出發到身為江華島防衛前哨最為重要的「廣城堡」，佔地寬廣的保壘，與金浦相望，從按海樓入門，能一路於樹林間爬坡又下坡的巡禮雙忠碑閣、花島、鰲頭亭及廣城墩台、孫項墩台、龍頭墩台、江華戰蹟地淨化紀念碑、砲台等古石蹟，在城牆上俯瞰海景，一感史蹟留下的歲月印記。再往北到「月岬墩台」，沿著山崗上行，隨著視野開闊，有座造型非凡的「燕尾亭」矗立於橡木石柱韓式涼亭前，幽靜的風雅氣息，不僅韓綜《Running Man》主持群曾於此出任務解密破關，也是韓國古裝劇《月之戀人—步步驚心：麗》男女主角李準基和 IU 唯美拍攝的名場面。

月岬墩臺頂峰可見豁然開展景色

一窺北韓人民生活的瞭望邊界

在江華和平展望台近距離和北韓接觸。

曾為城堡要塞的江華島，時至今日亦是南韓毗鄰北韓領海距離最近的地方，登上島的北端「江華和平展望台」，即能一瞧神秘的國度。在晴朗的天氣，還能輕易以肉眼望見漢江對岸的北韓人民、房舍和山川景緻，是許多人慕名而來一生必訪一次的邊境。再順遊到一旁很隱密、需穿入鄉間小徑，越過樹林，才能驚見的「譙樓墩台」，廢置在連當地人都不太知道的山丘裡，與叢叢雜草與世隔絕的墩石城牆，讓人就此掉入宮崎駿的奇幻畫面。

入住寺院寄宿參禪

傳燈寺為江華八景之一

訴說不完的小島文物風情，上山到南面鼎足山上的千年古剎「傳燈寺」，在鳥語花香的清幽竹林裡，於五彩繽紛的蓮花燈飾下，能盡覽大雄殿和藥師殿的雄偉壯觀，還可發掘寺裡獨有的奇特雕像，及井藻式屋頂巧奪天空的雕塑圖樣。若想更加感受與自然心靈五感合一的悠閒情境，可選擇入宿每週末都會經營的寺廟寄宿，體驗禮佛、供養、參禪冥想、與僧侶茶談等佛教文化活動，來淨化身心，沉浸美好的休憩時光。

體驗夏日海岸景觀村

東幕海邊以與海鷗欣賞日落、露營或野餐有名

海岸景觀令人十足陶醉而聞名的「東幕海邊」，是不容錯過的世界五大泥灘之一的海水浴場。在一望無際的弓形海灣退潮後，會形成綿延無邊的泥灘，能發掘豐富的螺、貝類和海蟹等泥灘生態，再伴隨著成群海鷗你追我跑的踏浪歡愉，於夕陽西下時，形成絕美的風情畫。

一天三餐都不夠嚐的江華美食

江華風物市場滿滿傳統特產大飽口福。

擁有珍貴的人蔘和蕪菁特產的江華島，也是座美食寶島，尤其是人人指名要朝聖的「江華風物市場」，以可愛 Q 版的市集攤手繪地圖木板，加註上手寫字的有趣說明，令人充滿期待地逛起一攤攤有各家老闆頭像照片招牌的店舖，有海島少不了的各式海鮮醃漬物、醬菜、乾魚等等，也有指名必吃的醬油螃蟹等小菜、漁獲、農產品，往 2 樓的餐廳區，能品嚐到當地才有的青魚鱗料理、艾草糕，及在地人推薦的現包現蒸紅豆包子。

【撰文．攝影｜行遍天下】

店家資訊

廣城堡

地址: 仁川廣域市江華郡佛恩面海岸東路 466 街 27

電話: +82-32-930-7070

營業時間: 9:00～18:00

價位: 成人₩1,100；兒童、青少年、軍人₩700。(6 歲以下幼童、65 歲以上年長者免費)

月岬墩台．燕尾亭

地址: 仁川廣域市江華郡江華邑月岬里 242

江華和平展望台

地址: 仁川廣域市江華郡兩寺面瞭望臺路 797

電話: +82-32-930-7062

營業時間: 3 月～11 月 9:00～18:00、12 月～隔年 2 月 9:00～17:00

價位: 成人₩2,500；青少年、軍人₩1,700；兒童₩1,000。(6 歲以下幼童、65 歲以上年長者免費)

江華鄉校

地址: 仁川廣域市江華郡江華邑鄉校街 58

電話: +81-32-934-5321

傳燈寺

地址: 仁川廣域市江華郡吉祥面傳燈寺路 37-41

電話: +81-32-937-0125

營業時間: 7:30～18:30

寺廟門票：成人₩3,000、青少年₩2,000、兒童₩1,000 兩天一夜體驗型寺廟

寄宿費用：成人₩60,000；國小、國中、高中生₩40,000

休憩型寺廟寄宿費用： 兩天一夜 / 成人₩40,000；國小、國中、高中生₩20,000

東幕海邊

地址: 仁川廣域市江華郡華道面東幕里海岸南路 1481

電話: +81-32-937-4445

Uncle Jack 咖啡館

地址: 仁川廣域市江華郡華道面海岸南路 1276-6

電話: +81-32-937-7736

網址: https://www.facebook.com/Uncle.jack.Incheon/

營業時間: 11:00~19:00

江華風物市場

地址: 仁川廣域市江華郡江華邑中央路 17-9

電話: +81-32-934-1318

營業時間: 9:00～20:00

價位: 紅豆包子 3 顆₩1,000

所有店家資訊以其官網／粉絲專頁公告為主

來源：《行遍天下》 2018 年 7 月

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