歐股盤前─美中貿易戰開打 歐洲Stoxx 50期指上漲0.29%

美中貿易戰開打，今 (6) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度上漲 0.29%。

台北時間週五下午 2 點 20 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.29%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.16%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.30%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.20%。

美國自今日起，對價值達 340 億美元的中國進口商品，加徵關稅，並計畫於 2 週內，另對 160 億美元商品課稅。

美國總統川普宣稱，最後可能對總值達 5500 億美元的中國商品，加徵關稅。

中國方面，海關總署已宣布，將於美方加徵關稅措施生效後，執行對等措施，依據國務院關稅稅則委員會於 2018 年的第 5 號公告，對原產於美國的部分商品，加徵關稅。

昨日美股收高，主因在於美歐貿易關係，出現緩和跡象。

BMW、福斯與戴姆勒的執行長，日前一同與美國駐德大使 Richard Grenell 會談，盼美方撤除對歐汽車關稅。

據悉，Richard Grenell 稱，若歐洲撤除對美汽車關稅，美國總統川普也可能撤除對歐汽車關稅。

週四道瓊工業指數收漲 181.92 點 (0.75%)，至 24356.74 點；標普 500 指數收漲 23.39 點 (0.86%)，至 2736.61 點；那斯達克指數收漲 83.75 點 (1.12%)，至 7586.43 點。

經濟數據方面，德國將於倫敦時間週五上午 7 點，發布公業生產數據。