旅展5月開打 雄獅推分眾、小資旅遊搶市

上半年度觀光盛事「2018 台北國際觀光博覽會」即將在 5/4~5/7 於世貿一館舉行。雄獅 (2731) 與旅天下以「雄獅旅展玩遍全球」為主題，推出團體行、主題旅遊、自由行、機票、訂房、票券等多元旅遊商品。雄獅表示，此次旅展祭出澳門自由行 3 千有找、小資旅遊萬元有找等優惠，更瞄準分眾旅遊需求推出世界節慶、極地探險、達人帶路等特色行程。雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍分析，國人出國旅遊頻次提升，對於行程的期待也愈加分眾化，雄獅結合達人社群、全球實體據點互為 in/out bound 的優勢，推出世界節慶、極地旅遊、獨包郵輪等多元行程，提供消費者獨特且超值的旅遊體驗。



隨著赴日旅遊人數持續成長，在日本旅遊部分，雄獅指出，將與興櫃餐飲乾杯 (1269) 攜手推出京都酒食米其林之旅，由「乾杯 SAKE 學苑」負責人高木大成同行解說，深度體驗日本美酒佳餚文化，並造訪關原合戰祭、睡魔祭、竿燈祭、七夕祭、大地藝術祭、京都祇園祭等著名節慶主題行程。



而雄獅今年的新興成長動能來自於獨包盛世公主號，首創千人賞櫻行程，獲得市場口碑好評。因此，雄獅也表示，2019 年將再度與公主遊輪攜手合作，搭配太陽公主號，推出日韓知名賞櫻景點獨包行程。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』