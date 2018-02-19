小資族想樂活　先學簡單投資

撰文：劉姵呈

30 歲研究所畢業、剛做第一份工作的莉莉，薪水不多、要還學貸、又沒經驗，根本不敢貿然投資；另一位曾入股海又退場的 35 歲小陳也抱怨，過去一買股票就套牢，公司又沒什麼加薪，已經沒多餘的錢去理財。這樣「好薪酸」的小資族，對投資理財卻步不是沒有原因。

「小資男女不想理財的原因不外乎 3 個：理財好難、存不了錢、爸媽曾被套牢，說不要買股票⋯⋯」，暢銷書作家《只買 4 支股，年賺 18%》的樂活大叔施昇輝說，媒體上充斥太多理財專家，總是用艱澀的術語嚇唬大家，害大部分的人都誤以為理財太難，加上害怕好不容易存下的錢會因為投資失敗而付諸流水，以至於對理財敬而遠之。

平均壽命達 80 歲 盡早做老年財務準備

自 2013 年起，施昇輝受邀到處分享理財心法的演講，他說最受激勵的 2 個族群，一是好不容易存到退休老本，但很怕會在股市中賠光的待退銀髮族；二是根本沒存什麼錢，不知道如何投資的小資族。

直到 2017 年在台北獨立書店「永楽座」辦了第一場針對小資族的講座，及後面幾場類似內容的演講下來，他才真正感受到這世代極大的財務焦慮。施昇輝說自己不想只是老生常談，因為過去跟現在的時空背景完全不一樣，因此，他想用最簡單的觀念，來告訴小資男女：「理財很重要，而且一點也不難！」

學會理財有多重要？2016 年國人的平均壽命已達 80 歲，有鑑於醫療技術進步、營養觀念又好，施昇輝笑說，他常拿「小心活到 100 歲」來嚇唬台下的學生，他說，「有準備的長壽是『福氣』，沒準備的長壽卻是『詛咒』。」

他進一步解釋，現代人多是研究所畢業，可能 25 歲才開始第一份正職工作，若科技快速發展，可能會有很多人力遭 AI 取代，未來若被迫 50 歲提早離開職場，且到時候普遍可以活到 100 歲的話，就只能看「有沒有足夠的財務準備」了。

每月存 6000 元投資 6 年可累積半桶金

1111 人力銀行在 2017 年 10 月底「跨世代壓力調查」中指出，6 到 8 年級上班族中，有近 4 成是月光族，甚至有 9% 月底須借錢度日；另外 6 成能存到錢的上班族，平均每月僅能存下 6,345 元。

「薪水不多沒關係！一個月就先努力存這 6,000 元就夠了！」施昇輝鼓勵道。他用月薪 30K 來舉例，先拿出 20%，也就是大約 6,000 元來存錢，剩下的 2 萬 4,000 元再去分配食衣住行育樂；但這都還不包含加班費、年終獎金、業績獎金跟兼差收入，他認為這些錢可以當成「小確幸基金」，自行分配使用，當然要用來加快存錢速度會更好。

每月存 6,000 元，就一直放在銀行嗎？「就算放 1 年定存，1% 多的利息，也才多 60 元。」施昇輝建議，每存到 2 萬 4,000 元就買 1 張元大高股息（0056），每到第 4 年領到 3 萬元股息後再多買 1 張 0056，6 年後就會累積到約 50 萬元，加上你的另一半若也這樣做，就能在 6 年成功一起存到第一桶金 100 萬元。

若連 6,000 元都存不到，施昇輝提醒，更不可以投機。他舉例，有很多人因買不起台積電（2330）的股票，而去買台積電的權證，以為能以小搏大，但權證是零和遊戲，若以為看過書、上過課，就能比過在盤中時時盯著行情變化的高手，那還是認份工作較實際！

施昇輝寧願年輕人採取簡單的投資方法，把時間與精力用在加強工作表現、談戀愛、充實自己，有更多豐富的人生體驗上。因為他深信，唯有忘記股價，才能好好工作，「股票市場向來就不是一個『努力就會有收穫』的領域，許多人一生窮盡腦力，到頭來還是賠錢收場。」他笑著說。

施昇輝說長期關注他的人，都不是因為追隨他的「成功」方法，而是他「樂活」的人生態度。他提醒小資族：「Simple is safe」，沒有永遠「穩賺不賠」的方法，但若有好的觀念，找到一個執行起來最自在、簡單的投資方法，就是最安全的，並把人生浪費在「更美好的事情」上。

來源：《Smart 智富》 2018 年 2 月

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