首部個人信息保護行動計劃將發布 信息安全受到關註

據媒體報道，2018中國互聯網大會個人信息保護論壇將於7月12日上午在中國互聯網大會期間舉辦。法學界及互聯網界權威人士共同探討個人信息保護的法治路徑，併全面展示個人信息保護的最佳實踐。此外，全國首部個人信息保護行動計劃將在本次論壇上權威發布，將引導成員單位積極參與網絡空間綜合治理，打造全流程保障新手段。

方正證券研報分析認為，近年來，互聯網為代表的信息通信技術深度滲透到經濟社會的各個領域，給人們帶來便利的同時也導緻了個人信息洩露事件的頻繁發生，目前我國信息安全形勢已經十分嚴峻。信息安全市場空間龐大，預計到2020年，信息安全産品收入將達到2000億元，年均增長將達到20%以上。隨著信息安全等政策法規的落地，相關公司望迎來機遇，機構建議關註美亞柏科(300188-CN)、北信源(300352-CN);啓明星辰(002439-CN)是國内信息安全龍頭公司;藍盾股份(300297-CN)是具有特色産品的集成信息安全解決方案提供商。

來源： 鳳凰網財經

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