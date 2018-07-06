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想找伴去旅行，千萬別當豬隊友
※來源：大家健康

【採訪整理／葉語容】

出國旅遊最怕旅伴意見不合，敗興而歸，尤其是親友自助旅行，常會變成考驗感情的時刻。

本文列舉幾種讓人避之唯恐不及的「豬隊友」特質，提醒讀者，不要成為別人眼中的旅遊黑名單！

當然，自己也要「找對人」一起旅行，才能為旅途留下美好回憶！

常聽人說：「想知道男女朋友個性合不合，去旅行一趟就知道了。」達人說，這句話是真的！在旅行的幾天中，人際之間的互動頻率變得密集，即使小小的習慣差異，都容易引起情緒上的漣漪；平常就「難搞」的人，此時更令人受不了，但即便平時好相處的人，也不一定能全身而退。從這個角度來看，旅行難道有「照妖鏡」的功能嗎？就讓我們來看看，玩遍大江南北的旅遊達人怎麼挑選好旅伴？

豬隊友評分表

不論是自己或對方，以下特質只要有一項存在，就可能成為「豬隊友」。為了避免敗興而歸，行前應盡量多溝通、多確認、好好選擇旅伴。

絕對特質（幾乎所有人都無法接受的特質）
  1. □ 有遲到習慣、沒有時間概念。
  2. □ 平時問他意見，都說「隨便」，但現場意見、抱怨一大堆。
  3. □ 依賴心太強的人。
  4. □ 對新事物接受度低的人。
  5. □ 習慣強迫他人接受自己觀點，或配合自己的人。
  6. □ 愛抱怨或易發怒，或情緒管理能力差的人。
  7. □ 在許多方面，有「不按牌理出牌」的特質，又不願意配合別人。
  8. □ 缺乏體貼他人的特質，例如：每天都要講電話到凌晨三點，也不管旅伴正在睡覺。

相對特質（沒有對不對，只有合不合的特質）
  1. □ 此趟旅行的主要目的不同，且不能配合對方。
  2. □ 彼此體力相差太多。
  3. □ 彼此經濟能力差太多。
  4. □ 對清潔、衛生的要求差太多。例如：有人要求洗完澡要把浴室擦乾，有些人認為沒必要。
  5. □ 起床、入睡時間不能配合。
  6. □ 對住宿品質、飯店等級的期待差太多。
  7. □ 對飲食的偏好、價位等要求不能相容。
  8. □ 某一方對某些特殊小癖好很堅持，請評估旅程中一直這樣做是否能接受。例如：每個景點都要照半小時，可以為了照相不吃飯。

調整觀念１

旅行本來就不會事事合意

要包容、敞開心胸

有些人去旅行是想休息，有些人是想探索新事物，每個人的期待都不同，但首先要有心理準備，不可能事事照著平日的習慣進行，對於新環境、新事物要有探索、敞開心胸的態度。

有 20 多年日本旅遊經驗的達人游智裕舉例，家人一起旅遊，年長者常慣用自己的經驗對晚輩下指導棋，事實上可能不對，或不符合當時的情況需要；也有看過公司的大老闆搭乘廉價航空，因為沒有提供免費餐點而對空服員發脾氣等。這類情況缺乏旅遊的基本寬容態度，很容易引起不愉快。

 

來源：《大家健康》 2018 年 7 月

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