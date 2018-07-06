想找伴去旅行，千萬別當豬隊友

【採訪整理／葉語容】

出國旅遊最怕旅伴意見不合，敗興而歸，尤其是親友自助旅行，常會變成考驗感情的時刻。

本文列舉幾種讓人避之唯恐不及的「豬隊友」特質，提醒讀者，不要成為別人眼中的旅遊黑名單！

當然，自己也要「找對人」一起旅行，才能為旅途留下美好回憶！

常聽人說：「想知道男女朋友個性合不合，去旅行一趟就知道了。」達人說，這句話是真的！在旅行的幾天中，人際之間的互動頻率變得密集，即使小小的習慣差異，都容易引起情緒上的漣漪；平常就「難搞」的人，此時更令人受不了，但即便平時好相處的人，也不一定能全身而退。從這個角度來看，旅行難道有「照妖鏡」的功能嗎？就讓我們來看看，玩遍大江南北的旅遊達人怎麼挑選好旅伴？

豬隊友評分表

調整觀念１

旅行本來就不會事事合意

要包容、敞開心胸

有些人去旅行是想休息，有些人是想探索新事物，每個人的期待都不同，但首先要有心理準備，不可能事事照著平日的習慣進行，對於新環境、新事物要有探索、敞開心胸的態度。

有 20 多年日本旅遊經驗的達人游智裕舉例，家人一起旅遊，年長者常慣用自己的經驗對晚輩下指導棋，事實上可能不對，或不符合當時的情況需要；也有看過公司的大老闆搭乘廉價航空，因為沒有提供免費餐點而對空服員發脾氣等。這類情況缺乏旅遊的基本寬容態度，很容易引起不愉快。

來源：《大家健康》 2018 年 7 月

更多精彩內容請至 《大家健康》