【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週四上升，因有消息指美國和歐洲可能放棄汽車關稅。道瓊斯指數上升 0.8% 至 24,357 點；標準普爾指數上升 0.9% 至 2,737 點；納斯達克指數上升 1.1% 至 7,586 點。美聯儲會議紀要顯示官員擔心貿易風險加劇重申漸進加息路徑。美方將於今日啟動貿易戰， 中國或反擊。

油價週四下跌，因 EIA 公布上週美國原油庫存意外增加。紐約 8 月期油下跌 1.6% 至每桶 72.94 美元。金價上升，紐約 8 月期金上升 0.4% 至每盎司 1,258.8 美元。

香港和內地股市週四下跌。天然氣股普遍上升；博彩股走低，其中澳博控股（880.HK）及永利澳門（1128.HK）分別下跌 5.7% 及 4.5%。個股方面，丘鈦科技（1478.HK）遭券商看淡，股價下跌 8.3%；特步國際（1368.HK）公布次季平均同店銷售錄得中雙位數增長，股價微升 0.2%；世貿房地產（813.HK）及碧桂園（2007.HK）6 月份合約銷售分別按年增長 83.4% 及 33.6%，均優於首 5 月，股價分別上升 4.7% 及 2.0%。恒生指數下跌 0.2% 至 28,182 點，國企指數下跌 1.0% 至 10,608 點，香港股市成交金額增加 4.8% 至 934 億港元。上證綜合指數下跌 0.9% 至 2,734 點，滬深兩市成交金額減少 4.8% 至人民幣 3,109 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 寶力科技（164.HK）擬發行 82.3 億新股（相當於現有股本 23.4%）收購 YOTA（主要產品為「YOTAPHONE」品牌智能手機及調制解調器等其他連接設備）25.1% 股權（公司現持有 YOTA 40% 股權），總代價為 6,000 萬美元（相當於 193.4 倍 2017 年市盈率），每股作價 0.0573 港元，較最後收盤價折讓 31.8%。上市委員會裁定其為反收購，但公司要求覆核該裁決，是否進行收購將取決於覆核申請結果。公司股份將於今天復牌。

◇ 瑞安房地產（272.HK）公佈 2018 年上半年合約物業銷售總額、合約物業銷售面積及平均售價分別為人民幣 59.8 億元、20.2 萬平方米及每平方米人民幣 29,555 元，按年分別提高 36.0%、增加 79.5% 及下降 24.2%，其中 6 月份合約物業銷售額同比提高 10.0%，遜於首 5 月。

◇ IGG（799.HK）昨天回購 34.1 萬股，相當於現有股本 0.026%，累計購回但尚未註銷之股份為 0.179%。

◇ 大慶乳業（1007.HK）今天將復牌，公司主營業務亦更改為以「輝哥」、「小輝哥火鍋」及「洪員外」的品牌經營火鍋食店業務。

◇ 小米集團（1810.HK）以下限每股 17.0 港元定價，公開認購超購約 9.5 倍，國際發售超購約 0.1 倍，公司股份將於下週一開始買賣。

◇ 融創中國（1918.HK）公布 2018 年上半年合約銷售金額、合約銷售面積及合約銷售均價分別為人民幣 1,942 億元、1,212 萬平方米及每平方米人民幣 16,024 元，同比分別上升 73.6%、大增 103.5% 及下降 14.7%。其中 6 月份合同銷售金額、合同銷售面積及合同銷售均價分別按年增加 61.0%、大增 101.7% 及下跌 20.1%，銷售狀況差於首 5 月。

◇ 廣汽集團（2238.HK）公布 2018 年 6 月份汽車銷量 178,962 輛，同比增長 4.6%，上半年累計銷量為 1,016,779 輛，按年增加 5.5%，6 月份銷量增速略遜於首 5 個月。

◇ 中國罕王（3788.HK）宣布以人民幣 3.5 億元向控股股東出售罕王（印尼）70% 股權，後者於 2016-2017 年均錄得虧損分別為人民幣 2,427 萬元及 2,694 萬元，代價亦相當於 1.7 倍市賬率。公司將錄得出售溢價人民幣 13.1 億元，將計入資本公積。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)