美國部分解禁也沒用 中興通訊丟6億歐元合約

儘管美國對中興通訊部分解禁，不過中興通訊 (000063-CN) 仍丟掉一筆和義大利最大行動通訊商 Wind Tre 的 6 億歐元合約。中興通訊今天利多、利空夾雜，曾讓中興通訊早盤股價漲幅最高一度逾 8%，丟單消息傳出後漲幅有所收斂。

儘管美國暫時解除中興通訊的禁令，主要是讓中興通訊維護現有網路設備和客戶利益。外電報導，消息人士指出，中興通訊因為遭美國禁止購買技術，因而丟掉這筆合約，轉而讓愛立信拿下這筆訂單。

兩年前中興通訊原本已和義大利行動通訊商 Wind Tre 談妥這項合約，但發生美國制裁事件後，Wind Tre 最後決定將訂單交給愛立信。有消息指出，愛立信上個月簽署一項複數年協議，為 Wind Tre 的義大利行動網路提供約 60% 的基地台。對此，愛立信和 Wind Tre 兩家公司皆拒絕對此發表評論。

中興通訊今日早盤股價一度大漲逾 8% 上探人民幣 14.59 元，隨後丟掉義大利訂單消息傳出後，漲勢轉而收斂，至截稿為止，漲 4.16%，報人民幣 14.01 元。

中興通訊今日走勢 (圖自新浪財經)

中興通訊上週五選出的新管理層，接下來得面對的挑戰不小，必須重新與電信和企業客戶重建信任，據傳中興遭制裁至今，面臨至少 30 億美元虧損，更得面臨美國國會的阻撓。