超過75%《超級馬利歐酷跑》營收來自蘋果iOS

2016 年 9 月推出 iPhone 7 後，任天堂 (7974-JP) 便大張旗鼓地推出手遊《超級馬利歐酷跑》。全球收入達到 6000 萬美元，有超過四分之三來自蘋果的 App Store。

《超級馬利歐酷跑》最初於 2016 年在 151 個國家發布。遊戲類似於其他「跑步者」手機遊戲，玩家可以用一隻手玩遊戲。 此外，他可以免費下載並解鎖前幾個級別，玩家無需支付任何費用。玩家還可以在四種模式 (World Tour，Toad Rally，Remix 10 和 Kingdom Builder) 中進行選擇。然後，如果玩家決定要繼續，則可以以 9.99 美元的價格購買完整遊戲。

根據 Sensor Tower 數據顯示，在其 6000 萬美元的收入中有 77% 來自 App Store，其中只有 23% 來自 Google Play。《超級馬利歐酷跑》自 2016 年 12 月開始在 iOS 上推出，並在六個月後推出 Android 版，這可能是兩者之間存在差異的原因之一。

根據 Sensor Tower 指出，在今年第一季，收入分配略有增加，其中有 35% 來自 Google Play，但仍有 65% 的收入來 App Store。

從營收地區來看，《超級馬利歐酷跑》的營收中約有 43% 來自美國，而 17% 來自日本。

從往年來看，App Store 的收入大約是 Google play 的兩倍，而用戶總數只一半左右。 還有許多平台擁有比蘋果更多的用戶，但在總收入卻遠不及蘋果。

就 4 月份 Sensor Tower 的報告顯示，平均每位 App Store 用戶收入為 58 美元，遠高於 Google Play 的 38 美元。移動通訊趨勢負責人 Randy Nelson 表示，「我們估計，去年美國每個活躍 Android 用戶大約花費 38 美元用於 Google Play 和 in app 的購買，比 ios 少了 20 美元。」

「根據我們的追蹤，Android 用戶通常在 app 上或 app 內的花費較少，Google Play 在去年大約只有 App Store 六成的收入。」