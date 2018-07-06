〈分析〉銀行股進場時間到！目前價位已低估9%

這應該是常識：殖利率曲線陡峭，銀行股就看俏。因為銀行借入短期資本，但長期貸出，所以如果兩者利差擴大，獲利就更大，反之則縮減。

以金融精選產業 SPDR ETF (XLF-US) 為證，今年該 ETF 下跌了 5%，因為 10 年期公債殖利率和 2 年期公債殖利率之間的利差，自開年的 0.54 個百分點縮小至 0.28 個百分點。

金融精選產業 SPDR ETF 股價走勢

但殖利率曲線真的會讓金融股走疲嗎？Bespoke 投顧公司宏觀經濟分析師 George Pearkes 指出，要預測銀行股，看殖利率曲線還不如看短期殖利率具有指導性。

對過去五年的數據進行線性回歸分析時，Pearkes 發現 S&P 500 銀行股價格變化有 86.3% 可以用 2 年期公債殖利率的變化來解釋，但如果用殖利率曲線的變化，只有 47.6% 股價變化說得通。

Pearkes 指出，投資級債券和公債之間的殖利率差距也是另一個有用的指標。「當這些利差擴大的時候，銀行股通常遭拋售，因為這反映出債信業務疲軟。」

結合上述兩個因素，Pearkes 建立了一個計算模型，使用 2 年期公債殖利率和投資級債券利差，以利最準確地預測銀行股價位，其結果顯示：目前銀行股價格低於合理價位約莫 9%。

Pearkes 報告指出，這個模型的合理價格出現深度跌價，這顯示現在正是切入銀行股的良好時機。

無獨有偶，6 月 23 日《Barron's》的 Andrew Bary 也預測銀行股將因為通過 Fed 的壓力測試而上漲。