歐股盤中─汽車類股走揚 泛歐 Stoxx 600漲0.39%

在汽車類股走揚帶動下，今 (5) 日歐股早盤，主要指數走高，泛歐 Stoxx 600 一度上漲 0.39%。

台北時間週四下午 5 點 40 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.39%，德國 DAX 指數上漲 1.05%，法國 CAC 40 指數上漲 0.71%，英國 FTSE 指數上漲 0.25%。

BMW、福斯與戴姆勒的執行長，日前一同與美國駐德大使 Richard Grenell 會談，盼美方撤除對歐汽車關稅。

據悉，Richard Grenell 稱，若歐洲撤除對美汽車關稅，美國也願意暫時撤除對歐汽車關稅。

受上述消息激勵，週四早盤，汽車類股一度漲逾 3.2%；其中，BMW、福斯和戴姆勒，股價皆漲逾 3%。

個股表現方面，餐飲服務集團 Sodexo 股價大漲 7%；荷蘭石油鑽探公司 SBM Offshore，股價重挫近 9%。

美國將從 7 月 6 日起，對價值達 340 億美元的中國進口商品，課徵關稅，中國也揚言採取對等措施，且擁有「提早 12 小時」的時差優勢。

不過，中國國務院關稅稅則委員會有關負責人日前表示，「我們絕不會打第一槍，不會先於美國實施加徵關稅措施。」

中國商務部則強調，美國挑起貿易戰，等於是對世界，也對自己開火。

商務部也重申，中國「絕不會打第一槍」。