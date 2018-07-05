升息 信用緊縮 部份基金經理人已不願做多

根據 CNBC 分析報導，由於利率上升且信用緊縮，部份基金經理人已更加緊張，擔憂經濟衰退恐即將來到。

「這是典型的經濟週期最後階段，我們已不再做多，我們對經濟衰退感到更加緊張，」Kempen 資本管理公司分析師索羅門 (Roelof Salomons) 週四告訴 CNBC 說。

週期最後階段代表經濟長期成長後，由於信用緊縮，獲利率降低，及貨幣政策緊縮，經濟即將落入衰退。

索羅門指出，週期最後階段的證據都已出現：包括 1. 債券殖利率曲線轉平，通常預示衰退即將來到。2. 債券價差擴大，顯示投資人不願承受風險。3. 防禦類股表現勝出，在經濟週期改變時，該類股為較安全選項。

「投資人都在談經濟週期何時改變，預期應是 2019 年底或 2020 年初。但衝擊現在已經開始，別跟錢過意不去。」索羅門說。

「經濟要回檔，現在還嫌太早，但就股市而言，該出場了，」他補充說道。他表示，由於投資人願意承擔的風險減少，他們較偏好美國股市，排斥新興市場股市。

Indosuez 財富管理公司分析師葛丁 (Laurent Godin) 週三亦表達了類似的擔憂。

他在發布的報告中寫道：「投資人擔憂全球經濟的擴張週期還能持續多久，現在多頭市場的上檔已經有限，」

葛丁指出，目前情況下，最佳持有類股應是，科技股，金融股與能源股。

「大多分析師調高了這些類股於未來幾季的獲利預估。但我們認為，未來幾個月，股市將更加震盪，上檔將屬有限，」葛丁補充說道。