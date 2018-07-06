

◆盤勢分析

1. 市場傳出美國對歐洲汽車課徵 20％進口關稅的計畫出現鬆動，淡化美國投資人對貿易戰的情緒，加上經濟據於市場預期，周四美股四大指數收盤皆呈現跌深反彈，漲幅介於 0.75%~2.72%%。其中，科技股表現最佳，高通上漲 3.71%、AMD 上漲 3.33%、FB 上漲 2.97%、美光上漲 2.64%、Intel 上漲 2.59%%、蘋果上漲 0.8%、台積電 ADR 上漲 0.55%；但特斯拉下跌 0.55%。

2. 全球投資人持續觀望 7/6 美國貿易清單生效的後續效應，周四亞洲股市普遍走弱。台股早盤跳空低開，盤中買盤縮手且在 2330 台積電、2454 聯發科、2882 國泰金等重量權值股走弱，指數一路震盪走低，尾盤跌幅擴大，終場下跌 110.06 點，跌幅 1.03%，收在近一個月新低的 10,611.81 點，成交量微增至 1,307.42 億元。OTC 指數下跌 1.82%，表現相對疲弱。

3. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：周四台股指數收長黑 K，年線得而復失。

(2) 量能：近期買盤觀望，成交量能不足，後續大盤回穩須帶量。

(3) 技術指標：日 KD 指標再度死亡交叉，MACD 柱狀體下滑，技術面呈現偏弱格局。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 70.07 億元；外資 - 60.28 億元、投信 + 1.71 億元、自營 - 11.51 億元。

4. 電子類股

(1) 二線被動元件：MLCC 族群漲多回檔，僅部分二線廠商與晶片電阻廠商續強，2478 大毅、8043 蜜望實股價漲幅超過 7%。

(2)PCB：受惠於大陸限排，銅箔基板價喊漲，6213 聯茂股價上漲 1.5%；帶動下游廠商 3037 欣興、3189 景碩股價逆勢上漲。

(3) 太陽能：太陽能產業利空不斷，股價跌深反彈，3519 綠能股價收紅、6244 茂迪股價上漲 2.5%，3576 新日光、3561 昇陽光、3514 昱晶電爆量上漲。

(4) 晶圓代工：2303 聯電在中國提告美光獲勝，周四股價抗跌；5347 世界先進現金除息 3 元，部分買盤進駐，股價維持平盤。

5. 非電子類股

(1) 紡織：野村證券看好 1476 儒鴻後續營運表現，將投資評等調升至買進，周四股價上漲 0.98%；1402 遠東新的智慧衣題材持續發酵，股價再創波段新高。

(2) 玻陶：避險資金轉往績優傳產，1802 台玻、1809 中釉維持小漲格局。

6. 重點訊息：

(1) 蘋果今年度將一口氣推出 3 款新 iPhone 手機，市場評估將從第三季啟動零組件的拉貨潮。而非蘋陣營則是搶在蘋果大軍來襲前卡位，因此來自大陸品牌手機的訂單，也成為 6 月相關供應鏈營運的成長動能。鏡頭廠 3008 大立光和機殼廠 2474 可成 6 月營收月增率，分別為 4.4％和 3.6％，觸控面板廠 3673TPK-KY 宸鴻更達 14.3％，營運同步加溫，預期 7 月會進一步成長。

(2) 無懼於 6 月季底盤點效應，被動元件廠 6 月營收持續攀高，MLCC 廠 2492 華新科 6 月營收 42.75 億元連 4 月刷新紀錄，月增率達 144.3％。3026 禾伸堂自結 6 月合併營收約 15.2 億元，較上月增加 2.69％，較去年同期成長 32.87％，為 2014 年 5 月以來新高。電感廠 2456 奇力新也受惠於合併美磊、旺詮電阻漲價效應，6 月營收改寫新高紀錄。

(3)IC 設計服務大廠 3443 創意公布 6 月營收 12.94 億元，營收月成長幅度不僅多達 33.9%，更創單月歷史新高，表現優於預期，累計第 2 季營收季增率達 18% 下半年營運可望持續看好。成長動能主要來自 ASIC 委託設計接案增加所致，和先前市場法人普遍看好該公司今年在先進製程接案量持續增長並帶動營運表現的預期符合。

