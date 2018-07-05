【華冠投顧】賴昇楷：多頭獨木難支 先蹲後跳 新一輪強股競賽即將啟動

焦點個股 : 2327 國巨、2492 華新科、3026 禾伸堂、8043 蜜望實、6207 雷科

＜大盤分析＞

今日亞股持續大跌、大盤除息蒸發指數 18 點、週五 (7/6) 美國將確定是否對 340 億美元的陸製品開徵 25% 關稅，多項不利因素導致市場買盤退場觀望，大盤 - 110 點低量失守年線與上週低點 10633 點， OTC 指數 - 1.82% 破年線。

今日大盤成交量約僅 1300 億，算是低量的狀態，低量代表賣壓不是太重，下跌主因來自於買盤縮手，而買盤縮手不外乎受到美中貿易戰開打進入倒數階段以及陸股持續大跌（深、港股破底）影響，一般來說跌勢可區分為賣壓太重及買盤太虛兩種情形，當中比較麻煩的是賣壓太重、空方主動攻擊的跌法，至於買盤太虛造成的跌勢，只要市場利空出盡或信心回籠就很容易反擊，因為上檔的賣盤同樣也是虛的。

今天台股的跌幅雖大，但內在結構如上述不屬於空方主動攻擊的那麼嚴重，此外，盤面上也還有幾點不錯的地方：(1) 台指期、摩台期低點皆不破上週低點；(2) 最弱的台灣五十指數，最弱的權值股台積電、鴻海也不再破低，甚至一路賣超台積電、鴻海的外資，近幾日已初見轉賣為買的跡象；(3) 上市櫃跌停家數很少。

不過，大盤畢竟破了年線與上週低點，短線靜待國際變數塵埃落定，在未見多頭正式反擊訊號或重上 10800 點之前，勿增持多方部位，手中強勢股可逢高獲利調節，或者續抱時嚴守移動停利紀律，轉弱股則需退場。

＜強勢族群及個股＞

今天部分強勢股出現補跌，如 MOSFET 的《6435 大中》... 等，生技的《8436 大江》、《6446 藥華藥》... 等，也包括一些被動元件股。

被動元件三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》今日全數大跌，尤其短線最強的《3026 禾伸堂》尾盤殺至跌停，不過一來下殺沒爆量，二來跌停的張數不多，線形及量價結構屬於漲多拉回。至於《2327 國巨》、《2492 華新科》也是類似的情形，低量回測月線或頸線，量價未見失控。二線股當中，《8043 蜜望實》、《6204 艾華》持續大漲創波段新高，《3090 日電貿》、《2472 立隆電》、《8042 金山電》、《6175 立敦》、《3236 千如》、《6207 雷科》、《5317 凱美》、《8121 越峰》... 也沒有多大問題，台股後市不論多頭要守要攻，還是需要這個族群來打先鋒。

學員持股《3026 禾伸堂》在高檔已先獲利一半放口袋，立於不敗後，剩餘部位未達移動停利仍續抱，昨日高檔出清的《6207 雷科》，今天量縮回檔、防守穩健，後續可留意整理結束的重新買回點。歡迎加入昇楷 Line@，可以第一時間掌握多頭反擊動作及強股出列時機。

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。