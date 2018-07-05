TPK-KY第二季營收177.91億元 優於預期 下半年拉貨潮啟動

TPK-KY 宸鴻 (3673) 今(5)日公布 6 月營收為 59.47 億元，月增率 14.3%，年減率 32.4%，第二季營收 177.91 億元，季減率 14.7%，略優於市場預期季減 2 成水準，年減率 20.6%，為近八個季新底，儘管第二季衰退幅度較預期來得低，惟本業能否維持損平，端視產品組合而定。第二季為傳統淡季，加上主要客戶新、舊產品轉換期，產能利用率下滑，本業恐怕出現虧損，手機 3D 壓力感測器、iPad 觸控面板貼合均有競爭對手分食接單，上半年營運欠佳動能。



蘋果新款 iPhone 輪廓愈來愈清楚，原則上兩款 OLED 機種、一款 LCD 機種，下半年拉貨潮啟動，對於觸控廠下半年營運具有加分的作用，日前宸鴻董事長江朝瑞表示，經過第二季谷底期，第三、四季會「慢慢熱起來」。