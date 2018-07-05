【IPO解碼】三年間毛利下降33.6%的成都高速公路也要赴港上市了！

6月29日成都高速公路股份有限公司在港交所申請上市了！成都高速公路的招股說明書披露，公司主要從事四川省成都市及周邊地區高速公路的運營、管理及發展。

2015年、2016年、2017年公司實現總收入分別為7.85億元(人民幣‧單位下同)、11.85億元、17.84億元；淨利潤分別為3.06億元、3.24億元、3.68億元，三年營收和淨利潤均保持穩定增長，但數據上看明顯淨利增速不及營收增速快。

（圖片來源：成都高速公路股份有限公司招股說明書）

主要業務收入來源四條高速公路

公司的高速公路網絡包括四條高速公路：成灌高速公路、成彭高速公路、成都機​​場高速公路及成溫邛高速公路。公司運營及投資的高速公路全部均位於成都周邊的戰略位置，是成都周邊高速公路網不可或缺的組成部分，沿途連接工業、文化及旅游資源豐富的地區。



（圖片來源：成都高速公路股份有限公司招股說明書）

一、成灌高速公路是G4217國家高速公路的重要部分及四川西北向出川至甘肅、青海、西藏大通道的重要組成部分，同時也是通往歷史名城都江堰、青城山、九寨溝及黃龍等風景名勝的最主要道路，連接了四川省境內其他絕大部分列入聯合國教科文組織世界文化遺產的景點。



二、成彭高速公路是S105省道的重要部分，是成都市交通規劃放射狀路網主骨架公路，也是將成都連接至四川省北部地區的主要路線。

三、成溫邛高速公路是S8省道的重要部分，同時對於成都西部具有重要的經濟和文化意義，也是該區域唯一的高速公路通道，直接溝通聯繫溫江、崇州、大邑、邛崍等成都重要衛星城市。



四、成都機場高速公路是S6省道的主要部分，也從成都市中心前往成都雙流機場的主要高速公路。

成都高速公路股份有限公司業務主要是經營成都的幾條高速公路，業務模式相對簡單，營業收入依靠這幾條高速公路收取通行費以及維護和修理公司運營的高速公路。從業務模式簡單看公司雖然算不上具有較高的壁壘，但公司所經營的生意是穩賺不賠的。那麼近幾年財務狀況怎麼樣呢？

2015年至2017年毛利率下降33.6%

歷史數據看像高速公路這種壟斷性行業，其業務毛利率都比較高，但是成都高速公路股份有限公司近三年來毛利率從2015年末的61.5%下跌到27.9%，這是什麼原因呢？



（圖片來源：成都高速公路股份有限公司招股說明書）

筆者仔細查看公司業務構成後發現，成都高速公路股份有限公司在2015年營業收入中通行費收入佔比總收入99%，到了2017年這部分收入佔比只有47%，而有關服務特許經營安排的建設收入由2015年的佔比不到1%，快速上升至2017年的52.9%，三年時間建設收入佔比營業收入上升至一半以上。

這其中問題關鍵就是公司通行費收入毛利較高且具有穩定性，而有關服務特許經營安排的建設收入毛利較低，基本不賺錢。其中2015年、2016年及2017年，三年收費營運的毛利率維持穩定，分別為62.0%、58.3%及59.3%，而近三年整體毛利率分別為61.5%、38.7%、27.9%，可見建設這項業務對公司整體毛利影響之大。

（圖片來源：成都高速公路股份有限公司招股說明書）

從公司業務和財務數據看，公司業務主要風險集中在高速公路汽車數目及適用通行費的變動會給公司帶來較大影響。財務上公司近三年營業收入實現翻倍增長，但淨利潤增幅卻很少，主要原因是公司低毛利業務在快速增長，而高毛利業務基本維持不變，導致公司增收不增利。

總體來看成都高速公路股份有限公司所處的行業具有一定壁壘（特許經營權），公司利潤具有穩定性，但國家對高速公路收取費用具有一定限制，在也在一定程度上限制了公司的發展。

作者：鄭鵬超

編輯：唐文英

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