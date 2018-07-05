中核建劃轉進中核集團：旗下上市公司或保持不變

最新的央企名錄中已不再有中國核工業建設集團(以下簡稱“中核建集團”)，隻有中國核工業集團(以下簡稱“中核集團”)。此前熱議的兩大集團的合併重組一事，或將迎來新進展。

據權威人士透露，新領導班子將於近期公布，合併方案也已獲批，隻是尚未對外公布。名義上是合併重組，實際上是中核建集團無償劃轉進中核集團，劃轉後統一稱作中國核工業集團，中核建集團不再保留獨立法人。上市公司不參與重組，保持獨立性。

據《中國經營報》從多個消息源獲悉，合併後，中核建的員工一部分去中核總部，一部分留在旗下的上市公司，還有一部分可能會分流到二級公司。兩大集團旗下的上市公司不參與重組，保持獨立性。中核建集團旗下的上市公司股東會由中核建集團變更為中核集團，中核集團旗下的上市公司保持不變。

中核集團旗下A股有3家上市公司，分别是東方锆業(002167-CN)、中國核電(601985-CN)、中核科技(000777-CN)。H股上市公司1家：中核國際(02302-HK)。中核建集團旗下A股有1家上市公司：中國核工業建設股份有限公司(以下簡稱“中國核建(601611-CN)”)。H股上市公司1家：中國核能科技(00611-HK)。

中核集團與中核建集團的合併，是繼原中國電力投資集團公司(簡稱“中電投”)與國家核電技術公司(簡稱“國核”)、國電集團與神華集團合併後，能源行業第三例落地的央企重組。合併後將形成中核集團、國電投、中廣核三足鼎立的新行業格局。

來源： 中國經營報

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