滬指跌近1%再度逼近2700點 兩市僅300餘隻個股上漲

7月5日，滬深兩市開盤漲跌不一，滬指低開高走，隨後震蕩走低，臨近午盤國産軟件表現活躍，滬指再度飄紅，但很快下挫翻綠。午後，三大股指跌幅進一步擴大，滬指一度跌超1%，再度逼近2700點；深成指一度跌逾2%，再創調整新低。

截至收盤，滬指收報2733.88點，跌0.92%，成交額1330億。深成指收報8862.18點，跌1.92%，成交額1825億。創業板收報1532.68點，跌2.10%，成交額635億。

盤面上看，板塊幾乎全線飄綠，個股普跌，兩市超40股跌停，僅300餘隻個股上漲。兩市僅券商、保險、獨角獸等少數幾個板塊飄紅，造紙、鋼鐵、煤炭、石油等板塊大幅下挫。

貿易戰概念股活躍，中農立華(603970-CN)漲4.55%，宏輝果蔬(603336-CN)漲1.04%，新五豐(600975-CN)漲1.98%，新農開發(600359-CN)、唐人神(002567-CN)等股均上漲近2%。

獨角獸寧德時代(300750-CN)午後盤中拉升，一度上漲逾9%，藥明康德(603259-CN)、工業富聯(601138-CN)也有拉升表現。

技術上看，滬指受5日均線承壓，延空頭形態持續下跌，短期難言底部，或有加速跌破2016年的低點2638點的可能。日線級别MACD沒有出現背離，說明市場底部短期還未形成，操作上建議空倉為宜，超跌個股如參與的話也需快進快出。

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