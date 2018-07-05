景順：貿易保護主義為目前全球面臨最大風險

景順環球市場及投資展望熟悉環球市場策略師Kristina Hooper認為目前環球經濟增長仍在持續，且當前環境已與前兩年大不一樣，大多數經濟體都在增長，但其中發展速度有所不同。歐洲經濟增長有顯著放緩，英國經濟短期來看亦需要經歷一些陣痛，但長遠來看仍然有發展空間。Kristina Hooper認為美國目前正在經歷經濟復甦的超長週期，超過58個月的歷史平均水平，因此或需要警惕未來有經濟衰退風險的出現。而新興市場中，「金磚四國」中國、印度、俄羅斯以及巴西正在從經濟衰退中復甦。

景順投資總監阮偉國稱中國正在變成一個更為複雜的經濟體，目前中國去槓桿正在平穩推進，企業優勝劣汰，雖然短期會有陣痛，但長遠來看利好中國整體經濟發展。他又指中國整體的債務水平在2016年開始趨於穩定且已是高點，相信接下來會有逐步下降趨勢。他又指，目前中國經濟增長不再受基建板塊驅動，自2012年以來服務業已成為中國經濟佔比最大的板塊，未來仍將會是經濟增長的主要驅動力。而IoT、消費升級、創新以及先進製造業等四大主題亦為市場帶來新的投資契機。

Kristina Hooper認為全球目前面臨的最大風險是貿易保護主義抬頭。在中美貿易糾紛中，她認為中國或許勝算更大，因美國中期選舉或會影響到政策的持續連貫性。阮偉國則更傾向於貿易紛爭無勝者的觀點，目前來看都是美國不斷推出新政策，而中國予以回應，可看出中國並非真正想參與其中。他認為第一輪徵稅措施影響不會很大，但短期內市場仍需要時間去消化，且目前仍存在眾多不確定性，亦不知道會否有二三四輪出現。另外，他認為近期港股市場波動亦與這些外圍因素有關，但單看企業盈利增長仍然好過預期，且目前市場波動仍屬合理。

文：鄒舒惠

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