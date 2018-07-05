北京體育文化(01803-HK)擬向深圳一體育公司註資5000萬元

北京體育文化(01803-HK)公布，於2018年7月5日，中互耀世(該公司間接全資附屬公司)與德勤嘉尚、深圳智美及目標公司訂立協議，内容有關向智美體育場館運營(深圳)有限公司(目標公司)註資。

於本公告日期，智美體育場館運營(深圳)有限公司註冊資本為人民幣1000萬元，併由德勤嘉尚全資擁有。根據協議，中互耀世及深圳智美已同意分别向智美體育場館運營(深圳)有限公司出資人民幣5000萬元及人民幣4000萬元，相當於目標公司於註資完成後分别50%及40%股權。因此，智美體育場館運營(深圳)有限公司將成為該公司間接非全資附屬公司，而目標集團財務業績將相應於該集團内綜合入賬。

於註資完成後，智美體育場館運營(深圳)有限公司董事會將由五名董事組成，當中3名董事將由中互耀世提名，兩名董事將由深圳智美提名。

智美體育場館運營(深圳)有限公司為一間於中國註冊成立的有限公司，其附屬公司主要於中國從事體育場地及設施建設、發展、營運及管理。於本公告日期，智美體育場館運營(深圳)有限公司註冊資本為人民幣1000萬元。

董事認為，註資為該集團提供與業内夥伴(如智美體育集團及目標集團)合作機會，以擴大及加強其於中國體育行業版圖。

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