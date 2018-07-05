被動元件廠賺翻 陳瑞聰心裡難過「整個筆電產業沒做好」

被動元件價格漲不停，逼得甫升任仁寶 (2324) 副董事長兼策略長的陳瑞聰必須向客戶調漲售價。他感嘆，看到被動元件廠賺翻，「我們心裡也很難過」。他指出，去年到現在，光是材料成本就大增 3-4 美元，這表示筆電產業沒有做好，大家自我管理不佳，「整併應該是最好的路」，現在「毛三到四」，整個產業都很辛苦。不過，他也認為，現在筆電市場也已經殺不下去了，產業會朝理性的方向走。新任總經理翁宗斌也提到，早年筆電產業正好的時候，賣出一台筆電的毛利就是目前一台筆電的售價，現在都快成為「保一總隊」。因此，他在發表上任感言時，對於獲利的提升特別強調。



陳瑞聰日前在股東會後受訪時表示，因應被動元件價格不斷飆升，有高達四成缺口需到價格 5-10 倍的現貨市場搶料，因此必須跟客戶反應，否則無法足額供應客戶需求，而多數客戶也都能體諒此一狀況。他也是筆電代工產業中第一位公開表示要調漲售價的業者，因為筆電產業如今「毛三到四」，吸收高漲的原物料價格的能力降低，必須適時反應。



他週三 (4 日) 進一步指出，從去年初至今，包括被動元件、記憶體等上游元件價格的飆風，就讓仁寶材料成本大增 3-4 美元，因此他感嘆，看到被動元件業者賺翻，「我們心裏也很難過」。他說，以前被動元件業者找上門，他們心裡想說這麼簡單的東西為何要找我們？現在「換我們要去求他了」，這就是這個產業大家沒有做好，自我管理不佳所致。



他維持一貫敢言的作風指出，筆電產業做到這麼大，大家都很難放棄，所以整併是最好的路，但台灣寧為雞首、不為牛後的心態，讓產業更辛苦，「狗咬狗咬到最後大家都血淋林」。



目前包括仁寶在內的電子五哥都在尋求轉型，提高非筆電業務的比重，向新經濟靠攏，多年來也透過垂直整合來降低成本，提升附加價值。陳瑞聰透露，仁寶旗下生產寬頻網路週邊產品的鋐寶科技，將在年底上市，而此公司董事長，正是甫升任仁寶總經理的翁宗斌。資料顯示，仁寶持股鋐寶 48%，集團持股 72%，去年鋐寶獲利 1.82 億元，EPS 逾 3 元。