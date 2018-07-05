8吋代工旺 法人圈估世界Q2每股淨利約0.8元 全年EPS逾3.1元

晶圓代工大廠世界先進，受惠於 8 吋代工訂單強勁，法人圈估計，第二季營收可望挑戰逾 70 億元，單季每股淨利 0.8 元，獲利季增逾 14%，第三季營收與獲利持續走揚，今年全年每股獲利可逾 3.1 元。回顧世界先進第二季表現，受惠於電源管理晶片、微控制器、MOSFET、NB 用驅動晶片訂單需求加溫，產線滿載，加上平均報價上揚等挹注，加上產能微幅提升等多重挹注下，法人圈估算，世界先進第二季營收可逾 70 億元，季增超過 9%，年增超過 19%，單季毛利率逾 33%，第二季每股淨利約 0.8 元，較今年首季每股淨利的 0.7 元，季增超過 14%。



展望第三季，一來屬產業旺季，二來電源管理晶片營收占比提升等多重挹注下，法人圈預期，世界先進第三季營收季增率將落在 4% 到 5% 間，毛利率因平均單價持續上揚而小幅上升，單季每股淨利達 0.84 元到 0.85 元，更優於第二季，累計今年全年每股淨利可望達到 3.1 元到 3.2 元。

