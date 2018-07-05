〈仁寶世代交替〉同為蘋概股成員 也參一腳投資綠能基金

今年蘋果供應鏈包括緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW)、和碩 (4938-TW) 及可成 (2474-TW) 紛紛投資 China Renewable Energy Fund，今年以來台廠投資金額將近 50 億元，引起市場議論。對此仁寶 (2324-TW) 指出，是為了因應客戶要求，目前除大陸廠房設置太陽能板，生產製造使用能源也已有一定比例再生能源，其餘不足部分就以投資再生能源基金補足。

根據各代工廠公告資訊，今年以來 China Renewable Energy Fund 已獲得可成投資 20.83 億元、和碩 12 億元、廣達約 8.46 億元，緯創為 8.04 億元。仁寶同為蘋果供應鏈之一成員，也同步投資該筆基金，只是未達法令規定公告標準，所以並未對外發布。

仁寶透露，因應客戶要求，每家廠商製造生產時所需的能源，已依比例對再生能源進行投資，目前南京、昆山的廠區已設置太陽能板，不過再生能源貢獻占比仍低，因此不足部分就投資綠能相關產業。

仁寶指出，與緯創、廣達、和碩及可成相比，仁寶產出營業額雖然相去不遠，不過投資綠能比重多寡，是依據用電量為主，也因此可成生產機殼產品採用 CNC 等產品加工，需要的能源比重較仁寶多。

和碩表示，公司投資該筆基金，只是純粹進行投資，因應全球再生能源的趨勢，考量投資報酬率等進行投資。廣達及緯創也回應，公司只是跟著趨勢投資，並非因為客戶要求，期待為再生能源及環境盡一份心意。