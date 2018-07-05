台股盤中—台化除息行情失靈+電金權值股走弱 指數跌破10700點又失守年線

台股今 (5) 日共有 25 檔個股除權息交易，指數蒸發約 18.52 點，而受到權值股台化除息行情失靈影響，加上台積電、鴻海與聯發科等電子權值股表現疲弱，金融股也未能展現撐盤力道，拖累台股開盤就跌破 10700 點關卡，指數開低震盪走低，年線得而復失，預估今日成交量約 1170 億元。

台股今日下跌 30.96 點，以 10690.91 點開出，盤中最低來到 10657.56 點，最高來到 10709.80 點；櫃買市場則以 149.07 點開出，盤中最低來到 148.95 點，最高來到 149.62 點。

從蘋概三雄表現來看，大立光為三雄中表現最強勢者，站回五日線與月線，盤中上漲逾 1.6%、來到 4525 元；台積電則是持續貼息，盤中下挫逾 0.4%、來到 215 元；鴻海早盤開高後翻黑下挫，盤中下跌逾 0.3%、來到 81.3 元。

分析師郭明錤昨上修下半年新款 iPhone 出貨預估，調升 6.1 吋 LCD iPhone 出貨比重，點名可成、聯德控股、鎧勝 - KY、欣興、頎邦等台廠將受惠，帶動今日相關蘋概股股價衝高，聯德控股大漲逾 9%、鎧勝 - KY 上漲逾 2%，欣興與頎邦均有超過 1.5% 的漲幅，可成則是小漲近 1%，表現均較大盤強勢。

聯德控股相關權證。資料來源：鉅亨網整理

太陽能族群先前利空出盡後，今日出現跌深反彈，類股一片紅通通，新日光一度站上漲停價 10.1 元，昱晶也大漲逾 8%，昇陽科上漲超過 7%，茂迪也有超過 5% 的漲幅，太極與達能則分別上漲逾 4%，綠能、中美晶、國碩與碩禾也有超過 2% 的漲幅。

以族群來看，油燃族群最為強勢，上漲逾 2.4%，其次為玻璃與光電族群，表現最為弱勢的為塑膠、機電類股；櫃買市場以電零及光電族群最強勢，表現最弱勢的為生醫與遊戲族群。

分析師指出，美中貿易戰開打進入倒數階段，市場仍在觀望中，而外資昨 (4) 日雖在現貨買超，期貨則是減碼多單，態度並未明確轉多仍站在賣方，短期內指數預期維持震盪整理格局，盤面可留意 6 月營收與上半年業績表現看俏的個股。