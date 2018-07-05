中美晶於高雄市鳳翔國中建置太陽電站 於6月底併網發電

中美晶 (5483) 於高雄市鳳翔國中建置的太陽能發電系統，已於今年 6 月 30 日併聯發電，該電站係為全台第一座以太陽能系統發電的校園球場，屋頂型 279.66 瓩，風雨球場 689.12 瓩，總建置量為 968.78 瓩。鳳翔國中因經費短絀無法建蓋活動中心供師生，社區集會及籃球運動之用，中美晶協助該校以再生能源自然發電的方式，建置太陽能發電系統站，總建置量為 968.78 瓩，每年約可貢獻 125 萬度的發電量，可供應約 350 戶的年用電量。



中美晶表示，這套綠電系統的建置，最特別之處把太陽能發電系統架高於地面之上，其下的空間設置風雨球場，遮陽隔熱擋風避雨的建構特性，提供師生及社區隨時從事籃球運動或是集會的場地之用。