下遊需求或迎爆發增長 電子級硫酸前景可觀

據國家統計局市場價格監測顯示，6月下旬與6月中旬相比硫酸價格上漲幅度為9.8%。而從5月下旬低點250元/噸計算，截至目前漲幅達22%。國内硫酸70%的來源是有色金屬企業。短期而言，硫酸漲價，恒邦股份(002237)等有色冶煉上市公司明顯受益。而從更長遠來看，建議關註硫酸高端細分領域即電子級硫酸的成長。

隨著中國微電子工業的高速發展,電子級硫酸的需求量日益增加。目前，電子級硫酸的核心技術被德國、日本、美國等國家壟斷，國産化替代需求強烈。另外，據外媒報道，去年中國半導體的進口額為2601億美元，佔全世界半導體交易量的65%。中國政府目標是截止2025年為止將半導體自給率提升至70%，而2016年中國的半導體自給率隻佔13.5%左右。

上市公司，可關註晶瑞股份(300655)收購陽恒化工打造電子級硫酸項目，同時引進全球半導體化學品主力供應商三菱化學的電子級硫酸製造技術，將建設年産9萬噸電子級硫酸項目。興發集團(600141)1萬噸/年電子級硫酸裝置一次開車成功。

來源：金融界網站

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