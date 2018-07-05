CWTINT'L(00521-HK)43.07億售新加坡倉庫物業減債

CWT INT'L(00521-HK)(去年仍名為海航實業股份)公布，7月4日，該公司之間接全資附屬公司包括CWTSG、SMIntegratedTranswarePteLtd、CWTProjectLogisticsPte.Ltd.及CWTLogistics(S)PteLtd作為賣方已與HSBCInstitutionalTrustServices(Singapore)Limited的買方訂立各買賣協議，據此，各賣方已有條件同意出售位於新加坡倉庫物業，總代價為7.3億新加坡元(相當於約43.07億港元)。於出售事項前，倉庫物業乃由該集團於其業務過程中佔用及使用，並擬於出售事項後，繼續由集團根據售後租回佔用及使用。集團現時預期將錄得出售事項之估計收益淨額約為8200萬元。

倉庫物業包括位於新加坡的五幢帶斜坡倉庫及配套辦公室開發項目，總建築面積約為3,212,128平方呎。倉庫物業乃用作於新加坡經營集團的倉儲及物流業務設施，藉此作為其向幾乎所有關鍵行業的主要客戶提供的綜合物流解決方案的一部分，並專注於大宗商品、化學品、工業用品、餐飲及酒品等利基市場，且倉庫物業約77%的可出租淨面積會用作此用途。

董事相信，出售事項為集團以合理回報變現其於倉庫物業之投資提供良機，同時不失為集團以良好市值變現資產的一種形式。出售事項將鞏固集團之財務狀況及增加其現金流量，並將令集團得以動用現金流量為其若干債

務重新撥資，而售後租回將令集團繼續使用倉庫物業，對集團業務的干擾影響降至最低，並將為集團營運提供額外靈活性，符合集團的未來發展。

集團現時擬將出售事項之出售所得款項淨額約7.21億新加坡元(相當於約42.54億港幣)用作以下用途：5%用於支付根據總租賃協議的規定應付買方的租金擔保；約20%用於償還因出售事項導致倉庫物業之抵押貸款；及餘額用於償還本集團之融資，惟須以實際情況及董事會不時之決議為準。

買方為MapletreeLogisticsTrust(其基金單位在2005年於新加坡證券交易所有限公司上市)是專注於亞洲的物流房地產投資信託，總部位於新加坡。MapletreeLogisticsTrust在新加坡、日本、香港、南韓、中國、澳洲、馬來西亞及越南投資多樣化的位置優良且能產生收入的優質物流房地產組合。公司認為MapletreeLogisticsTrust是物業投資行業的知名投資商，且高質素的倉庫物業將吸引業內相似投資商的注意。

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