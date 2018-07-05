【IPO追蹤】國金證券：首予小米(01810-HK)「減持」評級 目標價僅16元

小米(01810-HK)將於下周一掛牌，未掛牌已有大行發表報告唱淡。國金證券首予小米「減持」評級，目標價僅16元，較招股價下限17元低近6%。國金證券認為，小米的投資風險在於其知識產權、數據安全等監管政策影響海外市場拓展。

雖然有券商唱淡小米，惟港交所(00388-HK)則表示，將於小米上市日向投資者提供多項產品選擇，包括小米期貨及期權和衍生權證。當中，有五家發行商已於六月二十九日(上周五)推出合共十八隻認購權證，計劃於小米上市當日同時開始交易。值得留意，小米上市首日便納入賣空證券名單，而這在港交所並不多見。

南華金融集團高級策略師岑智勇在接受券商中國記者采訪時表示，因為沽空涉及借貨，若一開始便可沽空，投資者需提前或盡早買入相應股份，才能借給他人作沽空。這次安排，會令發行人在上市時積極買進股份。

此前被稱之為港股的四大獨角獸的閱文集團(00772-HK)、眾安在線(06060-HK)、易鑫集團(02858-HK)、平安好醫生(01833-HK)，在其上市首日均未推出期權期貨。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)