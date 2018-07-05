OECD薪資研究：法國、加拿大成長 澳洲、意大利下滑

經濟合作與發展組織 (OECD) 週三 (4 日) 表示，「超級巨星」科技公司的出現正在損害員工的工資。

年度就業報告前景表明，所調查的許多國家工資增長未能跟上生產率的提高。在考慮通貨膨脹因素之後，該組織發現國家的工資增長率平均下降至 1.2%。在 2008 年全球金融危機爆發之前，工資上漲了 2.2%。

OECD 秘書長 Angel Gurria 在巴黎發表報告提到，「面對就業增加，這種無工資增長的趨勢突顯了全球危機加深的經濟結構變化，並強調各國迫切需要幫助員工，特別是低技能員工」。

各國薪資成長減緩 / 圖：OECD

經濟合作與發展組織表示，那些經歷收入增長下降的國家同時，也發現使用相對較高技術且員工數量較少的「超級巨星」公司的現金流正在增加。

該報告聲稱科技公司已經創造性地破壞了工作，特別是對低技能和高度重複性工作的國家和行業產生了影響。

OECD 警告說，技術進步可以加強「贏家全拿」的情景，是員工的薪資可以完全與生產力脫離。隨著大型科技公司繼續受益，政府也應該留意壟斷的威脅。

兼職量成長，與全職薪資差大約持平 / 圖：OECD

2017 年第 4 季度只有加拿大和法國，這兩個 OECD 國家的工資增長率高於平均水平。另一方面，西班牙、意大利、和澳州都出現了收入下降的情況。

經濟合作與發展組織表示，幫助勞工的方法是讓他們加強工會代表性，並確保更多的技能和教育投資。