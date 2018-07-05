華融金控(00993-HK)或為華信香港9.765億購回優先股提撥備

華融金控(00993-HK)公布，該公司間接全資附屬公司盈暉創投作為認購方行使認沽期權契據及股東協議項下違約事件認沽期權，向華信香港發出認沽通知，要求其按認沽價每股優先股1085港元(總認沽價為9.765億港元)購回優先股。該公司今早公布最新消息，華信香港並無回應有關認沽通知，亦無根據認沽通知，於完成日期(指今年7月3日，即認購方向華信香港發出認沽通知當日今年6月21日後七(7)個營業日)履行其責任。因此，該公司已強制華信香港履行抵押契據及其他交易文件項下責任以及強制華信上海(作為擔保人)履行中國擔保及中國擔保之補充協議項下責任。

於7月4日，盈暉創投已向華信上海發出催繳信，要求其履行中國擔保及中國擔保之補充契據項下責任；及向華信香港發出數項書面請求，要求其就華信香港有關優先股交易向認購方以抵押方式出讓若干石油供應合約之若干到期應收款項向交易對手發出出讓通知。

該公司董事會認為，由於該公司可能需計提若干金額撥備，故違約事件可能對該公司2018年中期業績構成潛在重大影響，惟不會對該公司整體業務構成重大影響。

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