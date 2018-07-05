外資上半年逃離亞股 撤資規模超越2013年水準

外資6月連續第五個月拋售亞股，因美國和中國間的貿易緊張情勢升高，令人質疑去年全球經濟同步成長惠及區域股市的光景能否延續。

七個股票交易所的數據顯示，海外投資人6月凈賣出70億美元的亞洲股票，累計今年1-6月共賣出223億美元。

根據數據，1-6月資金外流規模創下至少2013上半年以來之最，當時新興市場受累於美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)開始降低刺激規模、也就是所謂的「削減恐慌(taper tantrum)。」

外資賣超台灣股市達27億美元，泰國及韓國股市的賣超規模也都超過10億美元。

外資上月還大舉出脫印度和印尼股票。這兩個國家是該地區經常帳赤字規模最大的國家，如果需要靠吸引外資來為更大的石油賬單買單，就容易受到沖擊。

今年上半年MSCI明晟亞太地區(除日本)指數累計下挫逾5%，創2013年同期以來的最大跌幅。

周二該指數觸及九個月低位527.5。

「市場似乎正在消化美中貿易摩擦進一步加劇、以及全球宏觀形勢不確定(全球增長放緩且同步性降低、美國收緊貨幣政策及美元走堅)的風險。」分析師在高盛7月1日的報告中稱。

美國將從周五開始對價值340億美元的中國商品征收進口關稅。中國曾誓言對美國進口商品采取對等關稅措施。

美國之前還威脅對歐洲進口汽車征收20%關稅，而多個國家也已對美國的鋼鋁關稅采取了報覆措施。

「顯然，針對中國出口商品的關稅對新興市場造成的影響更大，超過針對美國出口商品關稅的影響，而且這種痛苦可能集中在亞洲新興市場，」施羅德投資新興市場分析師Craig Botham在周二的報告中表示。

亞洲市場也已感覺到中國經濟減速帶來的壓力，亞洲地區是中國出口供應鏈的重要組成部分。

盡管今年外資流出明顯增加，但一些分析師相信，亞洲股市將在下半年有良好表現。

「亞洲市場資金外流的情況比縮表恐慌那些日子還要嚴重，盡管如今的基本面更好一些，」法國興業銀行策略師Rajat Agarwal表示。

「我們認為下半年資金流動方面應會有所好轉，」他說，並稱隨著美國高收益率和美元都有所回落，亞洲應會獲得一些動力。

路透7月4日

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