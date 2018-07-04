慶鈴汽車股份(01122-HK)與五十鈴訂立三份技術開發協議

慶鈴汽車股份(01122-HK)公布，公司與其主要股東五十鈴於2018年7月4日分别訂立了VC66(CYH)國VIb技術開發協議、VC66(CYZ)國VIb技術開發協議、及VC66(EXR/EXZ)國VIb技術開發協議，據此，公司委託五十鈴進行若幹車輛的設計變更相關開發業務，使其可搭載VC66系列車輛相關的樣本發動機併符合國VIb排放法規等規格，併提供技術指導或研修服務。

VC66(CYH)國VIb技術開發協議及VC66(CYZ)國VIb技術開發協議的代價均為3.1339億日圓(相當於約人民幣1889.74萬元)，VC66(EXR/EXZ)國VIb技術開發協議的代價為6.4321億日圓(相當於約人民幣3878.56萬元)。

公告稱，由於公司主要生産「五十鈴」品牌下的各類汽車及部件，故公司開展業務時會不時需要五十鈴提供技術及技術信息，以符合五十鈴對有關産品的標準及要求。VC66新型重卡是五十鈴新一代重型卡車系列産品，涵蓋了350–520馬力。該産品作為一個全新車型平台，引進、消化、吸收五十鈴具有國際先進水平的重型車技術，因此公司擬訂立技術開發協議，以提升慶鈴重型車的性價競爭力，參與中國重型車市場競爭，擴大市場規模。

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