慧聰集團(02280-HK)與平安銀行(000001-CN)簽署合作協議

慧聰集團(02280-HK)公布，為擴展集團交易服務及助力集團客戶的供應鏈融資，集團近期與平安銀行股份有限公司(000001-CN)、平安銀行北京分行分别簽署合作協議。

公司的附屬公司廣州慧正智聯科技有限公司(集團化塑産業鏈生態平台-「買化塑」運營主體)近期與平安銀行簽署業務合作框架協議，雙方同意將對方視為重要的業務合作夥伴，緻力於以互聯網融資、互聯網收付、電子商務資金管理、投資管理及各類網絡金融業務領域為重點的服務創新合作和推進實施，構建雙方長期穩定的銀企合作關系。根據集團的具體需求，平安銀行將向集團及其服務的各類企業或個人類用戶優先推薦使用平安銀行優勢和特色金融服務。同時，平安銀行將視集團需求的調整以及個性化服務的需求，為集團及其服務的各類企業或個人類用戶量身訂做全方位、個性化的金融服務解決方案。

同時，集團近期亦通過全資附屬公司上海慧旌電子商務有限公司(集團供應鏈金融綜合服務平台)與平安銀行北京分行簽署KYB業務渠道合作協議，雙方就平安銀行KYB(KnowYourBusiness)業務進行合作，KYB業務是平安銀行針對中小企業以及中小企業主推出的互聯網金融業務，以内外部數據為基礎，對中小企業和中小企業主進行信用評價和在線融資的授信模型。根據KYB業務合作協議，集團為平安銀行北京分行在客戶推薦、産品宣傳、金融服務方面提供便利，雙方併在國家政策法規許可的範圍内，開展其他方面的深度金融合作。

公告稱，集團與平安銀行的合作，將貫徹集團成為領先的産業互聯網集團的企業願景、依託平安銀行成熟的融資産品，強化集團在供應鏈金融環節的服務能力，助力化塑、3C、金屬及新能源等行業的交易，併在集團更多垂直産業展開類似合作奠定基礎。

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