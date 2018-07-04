內需撐腰 新日光第二季營收28.45億元 季增率13%

中國 5 月 31 日公布縮減 2018 年新一年度太陽能補助，衝擊到今年太陽能產業需求，供應鏈價格壓力浮現，新日光 (3576) 仰賴內需穩定，台灣地區出貨量成長，6 月營收 10.57 億元，月增加 9.34%，年增率 16.69%，第二季營收為 28.45 億元，季增率 13%，年增率 28%。新日光陸續於世界各地，如美國、英國、日本、中南美洲、杜拜及台灣等進行太陽能電廠的開發與建置，目前為台灣最大之太陽能系統建置商，投資設立之太陽能 IPP 公司 Clean Focus Yield Limited(CFY)於去年 8 月取得美國 Greenskies 225MW 太陽能電站開發專案後，持續按計畫開發與建置，截至目前，約有 150MW 已建置完成，包含位於康乃狄克州、紐約州、內華達州及奧勒岡州等地之市政單位及學校屋頂等，且已導入新日光高效模組，未來太陽能電站業務可望成長為電池、模組之有效出海口，創造穩定獲利，成為後續營運成長的新動能之一。



新日光、昱晶 (3514) 以及昇陽光電 (3561) 三家公司展開三合一合併作業，「聯合再生能源」預定 10 月 1 日成軍，因應市況變化，產能分布亦有調整，逐步淘汰欠缺競爭力的電池產能，三年內將電池產能由 4GW(10 億瓦)縮減至 3GW，模組產能將由 800MW(百萬瓦)達到 1GW，三年後產能達到 5GW。

