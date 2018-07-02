反制美國制裁 伊朗擬強化民營企業石油出口

伊朗官方媒體和官員週日 (1 日) 表示，伊朗將允許民營公司出口原油，作為回擊美國制裁戰略的一部分，並敦促包括地區競爭對手沙烏地阿拉伯在內的 OPEC 成員國不要破壞產量協議。

在美國告訴盟國從 11 月起削減所有伊朗石油進口後，伊朗正在尋找繼續出口石油的方法以及其他反制裁措施。

伊朗第一副總統 Eshaq Jahangiri 在德黑蘭的一場經濟活動中指出，「伊朗原油將經由交易所和民營企業以透明的方式出口。」

他說，「我們想要反擊美國阻止伊朗石油出口的努力。」

Jahangiri 指出，「交易所交易的石油每天約 6 萬桶，但這只是石油產品的出口。」伊朗擁有石油和石化交易所，作為其商品交易的中介機構。

與此同時，伊朗石油部長 Bijan Zanganeh 致信石油輸出國家組織 (OPEC)，要求其成員堅持上個月達成的集體提高產量和「限制任何可能破壞組織一致性的單邊措施」協議。

Jahangiri 針對沙烏地阿拉伯可能增產石油以取代伊朗石油在全球市場的報導表示：「任何試圖奪走伊朗石油市場 (比率) 的人都是對伊朗的背信，並且有朝一日會為此付出代價。」

白宮週六表示，沙烏地阿拉伯領導人向美國總統川普承諾，如果需要，可以提高石油產量，沙國每天有 200 萬桶的剩餘產能。

OPEC 於 6 月 23 日與俄羅斯和其他產油盟國達成協議，從 7 月開始提高產量，沙烏地阿拉伯承諾提供「一定程度」增加供應，但未給出具體數字。

Zanganeh 指出，「任何成員國的增產量超出 OPEC 的承諾，都將違反協議。」官方媒體週日報導了他的說法。