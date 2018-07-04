滬指跌1%創業板指重挫2.58% 次新股板塊大跌

7月4日早盤，滬深兩市低開低走，維持弱勢震蕩態勢。滬指開盤後一度翻紅，但隨後快速回落一路震蕩下探。創業板指單邊下行，跌幅近2%失守1600點。午後，三大股指持續走低，滬指創單日低點，創業板指盤中一度大跌逾3%。

截至收盤，滬指收報2759.13點，跌1.00%，成交額1310億。深成指收報9035.49點，跌2.02%，成交額1987億。創業板收報1565.61點，跌2.58%，成交額732億。

從盤面上看，前期強勢股全線殺跌，次新股板塊指數大跌近5%，軟件、通信設備、家電、化工、醫療保健、汽車等板塊領跌，鋼鐵、航運、黃金居板塊漲幅榜前列。

黃金概念股走勢活躍，西部黃金(601069-CN)、赤峰黃金(600988-CN)漲停，恒邦股份(002104-CN)、山東黃金(600547-CN)等多股漲幅超5%。分析認為，市場避險情緒有所升溫，因此，國際金價在近期表現較為突出，從而推動A股市場的黃金股上漲。

鋼鐵板塊今日亦逆市走高，安陽鋼鐵(600569-CN)漲停，華菱鋼鐵(000932-CN)、淩鋼股份(600231-CN)、三鋼閩光(002110-CN)漲超3%，八一鋼鐵(600581-CN)、新鋼股份(600782-CN)等均走強漲超1%。

昨日走勢活躍的次新股盤中大幅下挫，板塊整體跌幅超4%。中信建投(601066-CN)、南京證券(601990-CN)、樂歌股份(300729-CN)等20股跌停，板塊内跌幅超7%的個股達50餘隻，跌幅超4%的個股超100隻。

今年以來，A股震蕩下跌了近半年，一般來說，後市沒有兩個月以上的低位整理，是很難完成底部構築的。因此，看到低位已經出現較有力度買盤時，投資者對於後市漫長的築底行情，還要有足夠的思想準備，震蕩反復是難免的。在這樣的行情格局下，投資者操作難度的確很大。穩健且不失積極的操作策略，就是控製好倉位，在調整中逐步買入具有長期投資價值的藍籌股。

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