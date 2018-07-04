歐股盤前─指數期貨漲跌互見 歐洲Stoxx 50期指漲0.03%

貿易戰疑慮未除，今 (4) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.03%。

台北時間週三下午 2 點 22 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.03%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.03%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.02%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.05%。

貿易戰情勢升溫，加拿大、墨西哥和中國，本週陸續祭出反擊措施，對美國部分商品，加徵關稅。

加拿大已對美國的鋼鋁重稅，進行反制，7 月 1 日起，對美國進口鋼鋁產品，徵收 25% 關稅；且另對 250 項產品，課徵 10% 關稅。

美國將從 7 月 6 日開始，對價值達 340 億美元的中國進口商品，課徵關稅；中國也將還以顏色，對同等價值的美國進口商品徵稅。

歐盟示警，若美國總統川普執意對進口車課徵懲罰性關稅，恐引發全球對高達 3000 億美元的美國商品，展開報復。

據 Axios 報導，川普政府正在起草一份法案，將授權白宮，可在未經國會同意的情況下，提高關稅；這也意味著，美國打算捨棄世界貿易組織 (WTO) 的規範。

週二美股走低，道瓊工業指數收跌 132.36 點 (0.54%)，至 24174.82 點；標普 500 指數收跌 13.49 點 (0.49%)，至 2713.22 點；那斯達克指數收挫 65.01 點 (0.86%)，至 7502.67 點；7 月 4 日適逢獨立紀念日，美股休市。

歐洲政壇消息方面，德國總理梅克爾與內政部長 Horst Seehofer，日前就難民問題達成協議，Horst 也收回了辭職決定，化解聯合政府分裂危機。