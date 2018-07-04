阿里雲發布歐洲、中東、非洲生態系統夥伴計劃

新華社7月4日消息，阿里巴巴集團旗下雲計算平台阿里雲2日在巴黎宣布推出歐洲、中東、非洲生態系統夥伴計劃，以加強阿里雲與客戶及夥伴之間的合作。

阿里雲發布的信息顯示，該計劃將重點關註四個領域，包括支持垂直産業的數碼化轉型、人才發展、科技創新，以及提升企業的市場領導力，首批參與者包括英特爾、埃森哲、亞創、秘珀等行業龍頭企業。

首屆歐洲、中東、非洲阿里巴巴雲生態系統峰會當天在巴黎著名創業孵化園區StationF舉行。該創業孵化園有關人士表示，將把阿里雲的這一生態夥伴計劃整合到其為1000家初創企業提供的津貼計劃之内。

阿里雲國際業務副總經理王業明表示，阿里雲不僅希望為歐洲、中東、非洲地區帶來強大且兼具延展性的雲端服務，還希望為合作夥伴創建一個網絡完善的生態體系，促進地區雲服務行業的技術發展。

王業明說，阿里雲將同合作夥伴一起加速雲端技術的開發以及數字技術的落地，推動各個行業的數字化轉型，併將緻力於促進創新和當地人才培養。

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