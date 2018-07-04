匯豐:中國債券違約 先苦方可後甜

匯豐環球投資管理報告指出，最近數周，中國違約情況增加引起熱烈討論，為氣氛本已疲弱的信貸市場帶來進一步影響。年初至今已有十多間公司違約，令各界日趨關注中國的持續去槓桿化舉措及收緊流動資金的狀況。

報告認為，從這些事件中得出的關鍵啟示是：雖然中國違約情況將持續逐步增加，但有關發展並無對中國經濟與市場乃至整體亞洲信貸市場構成系統性威脅。

有一些明顯的違約「警號」有助於識別在中國去槓桿化下問題較為突現的範疇：

(1) 槓桿水平本已高企的公司、

(2) 往往具有較負面業務前景，所獲取的政府支援亦相當可能較少的舊經濟板塊中的公司，及

(3) 整體效率往往低於私營機構的國有企業（國企）。

匯豐預期中國會發生更多違約，鑑於中國去槓桿化將會持續，且部分公司會日益難以進行再融資。但市場人士亦務需注意，中國市場的違約比率仍然很低，故違約逐步增長其實有利於市場健康，可促進更佳的信貸風險定價（此乃在岸債券市場所缺）。去槓桿化過程是一項由當局管控的操作，旨在改善經濟穩健性，亦是防範信貸質素惡化並引發系統性問題的積極舉措。

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