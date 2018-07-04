川普再發推文批哈雷 表示正和其競爭對手合作

在哈雷 (Harley-Davidson) (HOG-US) 決定將部分生產轉至海外之後，美國總統川普週二 (3 日) 再於 Twitter 上抨擊這家公司，並表示，他的政府正在與哈雷的競爭對手合作，打算引進其他摩托車生產商到美國。

川普在 Twitter 上說：「現在哈雷 - 戴維森正在將部分業務遷出美國。我的政府正在與其他想進入美國的摩托車公司合作。」「美國是做生意最好的地方！」

川普再懟哈雷

這則推文似乎還錯誤地將哈雷 6 月份公告，與去年的銷售連繫起來，稱哈雷的客戶對此不滿，2017 年的銷售額下降了 7%。

川普未提到與此相關的具體措施，哈雷公司拒絕對這則推文發表評論。白宮高級顧問 Kellyanne Conway 在被問到推文一事時，表示無可奉告。

哈雷在美國的主要競爭對手包括本田 (Honda) 以及明尼蘇達州的品牌 Polaris，本田在北美有一家分公司。山葉 (Yamaha) 與川崎 (Kawasaki) 在美國也有不小的市占。

哈雷週二股價上漲 0.83%，收 42.28 美元，仍處 2016 年初以來的低點附近。

哈雷股價

川普上週三在一條推文上表示，他為哈雷做了很多，哈雷應該 100% 在美國。其他公司正回到他們所屬的地方，哈雷的客戶與當前非常快樂的競爭對手也不會忘記此事。

哈雷在 6 月 25 日表示，正在將一些銷往歐洲的產品從美國工廠轉移，以避免歐盟對其徵收報復性關稅，讓平均成本增加 2200 美元。

哈雷在 2017 年全年摩托車銷量，年減 7.2%，其中在美國的銷量更是大減 10.5%。哈雷發言人表示，在美國銷售的所有哈雷摩托車都是在美國製造的。