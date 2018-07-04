威剛充電市場再下一城 拓展行動充電產品戰線

記憶體模組大廠威剛 (3260) 積極擴充行動充電產品線，推出一系列行動充電新品，包含 CW0100 無線充電板、CV0525/CV0172 車用充電器以及 CU0480QC USB 5 孔充電器等四款行動裝置充電器，不論是無線、車用與插座等各式運用，搶攻相關商機。根據國際市調中心 IDC 研究報告指出，至 2020 年全球手機出貨量將會突破 16 億支，大幅推升智慧裝置充電需求。威剛看好智慧裝置充電市場，繼完備行動電源產品線後，進一步拓展行動充電市場，推出多款不同功能的行動裝置充電器，除了可提供快速充電功能外，更內建多重電路防護機制。



CW0100 無線充電板通過 Qi 測試認證，採用國際大廠元件，也無需額外使用充電線，支援 iPhone X、iPhone 8/8 Plus、Samsung S9/S9 Plus 無線充電功能。搭載 10W 快充技術，相較一般 5W 充電裝置，啟動快充模式後最快可達 2 倍，從 0-100% 更是約可省時達 1 小時！搭載自動偵測異物技術，可避免不必要的電量消耗並可根據 LED 指示燈顯示充電狀態。



CV0525 車用充電器以共享電源為概念設計，共 5 個 USB 埠無論前後座乘客都可共享充電，搭載 QC 3.0 快充技術，即使短暫的 35 分鐘內，可為手機充飽近 80% 電量，相較一般充電器效率最快可達 4 倍；CV0172 車用充電器具備兩個 USB 埠，可同時為兩個行動裝置充電。



有限的插座及充電孔總是讓人無法及時滿足所有裝置的充電需求。CU0480QC 5 孔充電器，擁有一個支援 QC3.0 快充標準的 USB-A 輸出埠、與 3 個可提供 2.4A 高電流的標準充電 USB-A 輸出埠及一個 Type-C 輸出埠，可同時替 5 台手機、相機、播放器等不同裝置充電，無須擔憂相容性的問題。內建智能偵測裝置功能，可迅速辨別充電機種，因應不同行動裝置供給相對應的電源；底部防滑墊設計能牢固抓住地面，有效防止意外滑落，結合多功能於一身，開啟電源共享時代。