台塑化Q2獲利明朗 法人估單季EPS 2.38元 除息走勢穩健

台塑化 (6505) 於今 (4) 日除息，為台塑四寶首檔除息者，每股配發 6.3 元現金股息，受惠油價上漲，原油收料庫存時間差挹注，烯烴產品利差維持高檔，法人推估，第二季稅後淨利達 227 億元，季增率 24%，每股盈餘 2.38 元，獲利表現明朗，支撐台塑化填息表現，除息首日小漲逾 1%。台塑四寶相繼除息，今日台塑化率先除息，明 (5) 日則為台化 (1326)，每股配發 7 元股息，南亞(1303)、台塑(1301) 除息交易日分別落在下週二(7 月 10 日)、下週三(7 月 11 日)，股息分別為 5.1 元、5.7 元。



按往例台塑四寶會在公布 6 月營收出爐之際，同步公布第二季財報數字，OPEC(石油輸出國組織) 減產效應，布蘭特原油由 3 月底 70 美元附近，一度走高逼近 80 美元大關，油價走高，煉油收料時間庫存價差擴大。



台塑化有一套煉油蒸餾設備完成定檢，第二季單日平均煉量拉升到 51.4 萬桶，開工率達 95%，每桶油品價差維持在 12 美元，亞洲廠歲修高峰，乙烯價格走高到 1300 美元，占 3 成營收比重烯烴部門利差擴大，單季獲利重返 200 億元大關。



惟美國原油產能增加，將是影響油價走勢主要的變數，美國原油產量由去年 5 月平均每日 915 萬桶，增至今年 5 月突破 1000 萬桶，增至 1062 萬桶左右，頁岩油油井同步增加，以及貿易戰引發疑慮，台塑化高層預估，原油均價將由第三季平均每桶 70 美元，降至第四季的 66 美元，一旦油價走跌，亦會壓抑獲利表現。