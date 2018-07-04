四川暴雨重創礦場 引出挖礦新需求 板卡股大復活

四川暴雨傳出虛擬貨幣礦場災情慘重，比特幣價格急彈，帶動台板卡族群在連跌一季之後出現報復性上漲，早盤撼訊 (6150) 一馬當先亮燈漲停，青雲 (5386)、映泰(2399)、麗臺(2465)、承啟(2425) 繼之高掛紅燈，華擎 (3515) 則約 7% 漲幅。因挖礦熱潮提前降溫，第二季板卡族群營收獲利驟降，以撼訊為首的板卡族群第二季股價低迷，撼訊一季跌幅逾七成，最低來到上週的 111 元價位。期間板卡業者庫存滿手的消息也頻頻見諸報端，甚至傳出業者不惜砍價兩成來消化庫存，導致板卡族群股價壓力沉重。



不過，比特幣價格進入七月份開始出現大幅反彈，週二 (3 日) 來到 6382.5 美元，較上週五 (29 日) 的 5849 美元大幅彈升近 10%，週三 (4 日) 經濟日報引述外電報導，直指此波比特幣價格反彈，與四川近期暴雨成災重創礦場有關，報導指增全球挖礦算力甚至因此大減三成，引出高階顯卡與 ASIC 礦機新一波的急單效應，包括台積電 (2330) 與板卡族群受惠。



對此，板卡業者多低調以對，然針對日前庫存大增的傳言，包括微星 (2377)、麗臺、承啟等業者均予以否認，指出目前庫存水位仍算健康，且微星、承啟以電競業務為主，挖礦占比極低，麗臺則以企業用繪圖卡的銷售為主，對於挖礦市場先前的急速降溫均有抗力。



由於四川是全球挖礦重鎮，暴雨洪災造成當地礦場重創所引發的新一波需求，對於板卡業者庫存的去化有利，有助第三季營收獲利的展現，並銜接輝達新電競 GPU 推出前的空窗。