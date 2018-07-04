四川礦機淹水衝擊挖礦力 顯卡族群需求俏撼訊帶頭漲停

挖礦重鎮四川受到暴雨重創，衝擊全球挖礦力驟減 3 成，台股今 (4) 日盤面顯卡族群發威，撼訊 (6150-TW) 帶頭攻漲停，青雲 (5386-TW)、映泰 (2399-TW) 、麗臺 (2465-TW) 等也同步跟上亮燈，不過撼訊強調，仍將密切觀察市場需求變化，急單效應尚未顯現。

法人指出，挖礦重鎮四川近期受到暴雨重創，數萬台挖礦機被洪水淹沒，全球挖礦運算力驟減 3 成，本月來比特幣報價強勢反彈，幅度逾 11%，預料引發新一波挖礦機急單。不過，撼訊表示，目前急單效應尚未顯現。

技嘉相關權證。（鉅亨網整理）

台股今 (4) 日早盤比特幣概念股應聲上漲，撼訊開盤 3 分鐘直攻漲停，青雲、映泰 、麗臺也接連攻上漲停。另外同族群技嘉 (2376-TW) 盤中也有近半根停板漲幅，華碩則持續朝填息路邁進，而微星漲幅較少近 2%。

因應挖礦需求遞減，撼訊第 2 季積極出貨，4 月每股虧損 0.04 元、5 月每股純益 0.08 元，不過今年第 1 季已經賺逾 1 個股本，全年獲利有望較去年更佳。

挖礦市場今年第 2 季降溫，加上輝達新品可能遞延，造成顯卡廠商第 2 季表現可能不如預期，迎來第 3 季，新品遞延效應跟消化庫存都將成為顯卡出貨的壓力，不過技嘉跟微星對於第 3 季消費旺季仍然看好。

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